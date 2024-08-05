Мишустин уехал, ямы остались: 28 млн потратят на ремонт дорог в Академгородке

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Администрация Советского района Новосибирска объявила тендер на ремонт дорог в Академгородке, микрорайонах Щ, Шлюз, ОбьГЭС и Нижняя Ельцовка. Как следует из конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок, победителю конкурса предстоит выполнить «работы по устранению деформаций и повреждений, восстановлению изношенных верхних слоев покрытий автомобильных дорог».
Речь идет о ямочном ремонте с применение укладчиков асфальтобетона. Конкретные места, где необходим ремонт, будут указаны подрядчику в течение трех дней с момента подписания договора. Начальная стоимость контракта 28,2 млн рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что в июле, перед визитом в Академгородок премьер-министра Михаила Мишустина, дорожное покрытие на основных улицах научного центре экстренно отремонтировали. Хотя за месяц до этого глава районной администрации заявлял, что в текущем году ремонт этих участков дорожной сети не запланирован.