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Updated Сегодня, 07:10

Основные дороги Академгородка отремонтировали перед визитом премьера Мишустина

Мишустин уехал, ямы остались: 28 млн потратят на ремонт дорог в Академгородке

5 августа 2024, 07:08
Фото: 1MI
Основные дороги Академгородка отремонтировали перед визитом премьера Мишустина

Ямочный ремонт дорог запланировали в новосибирском Академгородке

В Новосибирске объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика на приведение в порядок дорог в научном центре и на соседних территориях.

Администрация Советского района Новосибирска объявила тендер на ремонт дорог в Академгородке, микрорайонах Щ, Шлюз, ОбьГЭС и Нижняя Ельцовка. Как следует из конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок, победителю конкурса предстоит выполнить «работы по устранению деформаций и повреждений, восстановлению изношенных верхних слоев покрытий автомобильных дорог».

Речь идет о ямочном ремонте с применение укладчиков асфальтобетона. Конкретные места, где необходим ремонт, будут указаны подрядчику в течение трех дней с момента подписания договора. Начальная стоимость контракта 28,2 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в июле, перед визитом в Академгородок премьер-министра Михаила Мишустина, дорожное покрытие на основных улицах научного центре экстренно отремонтировали. Хотя за месяц до этого глава районной администрации заявлял, что в текущем году ремонт этих участков дорожной сети не запланирован.

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#Новосибирск#Дороги#Ремонт#Академгородок#Тендер
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