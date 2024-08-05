Мишустин уехал, ямы остались: 28 млн потратят на ремонт дорог в Академгородке

Ранее мы рассказывали о том, что в июле, перед визитом в Академгородок премьер-министра Михаила Мишустина, дорожное покрытие на основных улицах научного центре экстренно отремонтировали. Хотя за месяц до этого глава районной администрации заявлял, что в текущем году ремонт этих участков дорожной сети не запланирован.