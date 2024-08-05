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Предыдущий глава департамента уволился в мае 2024 года

Новый начальник департамента земельных отношений назначен в мэрии Новосибирска

5 августа 2024, 05:34
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Предыдущий глава департамента уволился в мае 2024 года
Руководителем одного из ключевых департаментов стал бывший глава территориального управления Миннауки, рассказали в мэрии города.

Мэром Новосибирска подписано распоряжение о назначении нового руководителя городского департамента земельных и имущественных отношений. В период с 2015 по май 2024 года данную должность занимал Георгий Жигульский.

С 5 августа на это место назначен Алексей Колович. Выходец из Красноярского края, с 2014 года возглавлял Сибирское территориальное управление Федерального агентства по науке, после его реорганизации стал главой территориального управления Минобрнауки.

В 2021 году территориальная структура министерства была упразднена. Последнее место работы Коловича перед переходом на муниципальную службу — Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет.

Назначение Коловича — очередной шаг в формировании новой команды в муниципалитете. После того, как апреле 2024 года городскую администрацию возглавил Максим Кудрявцев, большинство руководителей подразделений уволились. На их место приходят новые люди из бизнеса и структур областного правительства.

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