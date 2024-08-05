Новый начальник департамента земельных отношений назначен в мэрии Новосибирска

Назначение Коловича — очередной шаг в формировании новой команды в муниципалитете. После того, как апреле 2024 года городскую администрацию возглавил Максим Кудрявцев, большинство руководителей подразделений уволились. На их место приходят новые люди из бизнеса и структур областного правительства.