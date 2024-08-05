Перенаселение кадрами новосибирской поликлиники не смогло решить основные проблемы

У поликлиники №1 подписаны договоры с 46 студентами, обучающимися по целевому набору. При этом посетители медицинского учреждения сообщают, что проблемы остаются. Главные из них: проблемы с записью, очереди, вежливость персонала. Все это оставляет желать лучшего.