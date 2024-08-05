Перенаселение кадрами новосибирской поликлиники не смогло решить основные проблемы

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
В поликлинике работают порядка 120 врачей разных специальностей — это 100 в 3,5 раза больше нормы (36 специалистов), пишет Om1 Новосибирск со ссылкой на главврача Сергея Дорофеева.
Во всех филиалах принимают 243 врача 46 специальностей. Всего в системе здравоохранения существует около 100 специальностей.
У поликлиники №1 подписаны договоры с 46 студентами, обучающимися по целевому набору. При этом посетители медицинского учреждения сообщают, что проблемы остаются. Главные из них: проблемы с записью, очереди, вежливость персонала. Все это оставляет желать лучшего.
У поликлиники №1 — пять филиалов в Новосибирске. Пациенты делятся в сервисе 2ГИС своими отзывами о работе поликлиники.
«Очень жаль, что лор врач работают на поток и не разбираются в проблемах каждого пациента, сходите к платному врачу за 1500 рублей и вы получите больше консультации по делу. Поток людей и ноль заинтересованности, 5 минут на осмотр и до свидания! Мою проблему не решили. Платный врач более грамотно подошел к вопросу и есть результат», — такой отзыв оставила сибирячка 3 августа.
«Ужасный гинеколог. Оставит травму не только физическую, но и психологическую. После неё навсегда останется страх перед этим кабинетом», — сетует другой разочарованный пациент 20 июня.
Многие отмечают сложности, с которыми сталкиваются при попытках записаться на прием.
«Совершенно невозможно дозвониться по телефону, мне не нужно записываться на прием, просто узнать информацию! Включают автоответчик — для чего размещают номера телефонов на всех сайтах!»
«Оценка минус 50. Телефоны не работают, отправляют звонить на 122, через 122 записаться невозможно, так как по словам операторов, они не могут делать запись в данную поликлинику и бросают трубку. Думаю надо организовать проверку Министерством здравоохранения, прокуратурой и прочими инстанциями, может тогда работать начнут».
Ранее власти сообщили, что здание поликлиники №1 отремонтируют, на эти цели готовы направить почти 6 млн рублей. Зданию почти 100 лет, это памятник архитектуры регионального значения.