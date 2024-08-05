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Посмотреть на вагон перед поездкой теперь могут пассажиры РЖД

Посмотреть на вагон перед поездкой теперь могут пассажиры РЖД

5 августа 2024, 08:52
Фото: 1MI
Будущие пассажиры некоторых поездов РЖД могут перед покупкой билета оценить реальные фото и состояние вагона, в котором поедут в путешествие.

Российские железные дороги добавили на свой сайт фото некоторых поездов внутренних маршрутов. Изображения интерьера вагонов, вагона-ресторана и туалетов доступны в момент выбора мест в вагоне при покупке билетов на сайте РЖД. Теперь потенциальный пассажир может заранее оценить, в каком состоянии находится конкретный состав, вагон и купе.

Пока нововведение коснулось лишь поездов «Москва-Адлер», «Москва-Казань» и «Москва-Саратов». Со временем эта функция будет доступна будущим пассажирам всех составов, сообщили в пресс-службе РЖД.

В 2024 году на сайте РЖД и в его мобильной версии появился также раздел «Заявка в лист ожидания». Если пассажиру не хватило билета на какой-либо поезд, он может оставить свою заявку на сайте. После появления вариантов ему будет отправлено сообщение с информацией.

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