Посмотреть на вагон перед поездкой теперь могут пассажиры РЖД

В 2024 году на сайте РЖД и в его мобильной версии появился также раздел «Заявка в лист ожидания». Если пассажиру не хватило билета на какой-либо поезд, он может оставить свою заявку на сайте. После появления вариантов ему будет отправлено сообщение с информацией.