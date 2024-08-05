Правила выбора самого сладкого арбуза в августе

Многие считают, что у спелых плодов должен быть сухой хвостик. Однако стоит знать, что после сбора арбуза его хвостик еще остается сухим примерно неделю. Поэтому в магазинах и на рынках большинство арбузов не имеют хвостика. Но если вы найдете в продаже плод с зеленым хвостиком, это означает, что он наиболее свежий, сочный и вкусный.