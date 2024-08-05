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Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

Правила выбора самого сладкого арбуза в августе

Правила выбора самого сладкого арбуза в августе

5 августа 2024, 16:47
Фото: Изображение Midjourney
С появлением в продаже арбузов во второй половине лета многие задаются вопросом: как выбрать из множества одинаковых плодов более сладкий?

Как сообщает newia.ru, в этом материале собраны нюансы выбора самой крупной ягоды.

Оцениваем общий вид

Чтобы арбуз был как минимум свежим и безопасным для здоровья, необходимо изучить плод на предмет трещин и вмятин, которые вызывают гниение. Привычные для российского потребителя астраханские арбузы отличаются ярким и четким рисунком и имеют «щечку» — желтое пятно на том боку, на котором арбуз лежал на земле в период созревания.

Изучаем звук

Обладатели тонкого слуха могут выбирать плоды по звуку. При ударе по арбузу пальцем или ладонью должен раздаваться умеренно звонкий звук. Если звук слишком звонкий, это свидетельствует о незрелости арбуза, а глухой звук, напротив, покажет, что плод перезрел.

Ищем хвостик

Многие считают, что у спелых плодов должен быть сухой хвостик. Однако стоит знать, что после сбора арбуза его хвостик еще остается сухим примерно неделю. Поэтому в магазинах и на рынках большинство арбузов не имеют хвостика. Но если вы найдете в продаже плод с зеленым хвостиком, это означает, что он наиболее свежий, сочный и вкусный.

Определяем размер

Спелый арбуз смотрится более тяжелым и крупным, чем есть на самом деле. В продаже есть разные сорта весом от пяти до 20 килограмм, но наиболее надежным вариантом будет выбор среднего по весу и по размеру.

Учитываем сезон

В нашей стране арбузы поспевают во второй половине лета. Поэтому арбузы рекомендуется покупать до середины сентября, ведь они выращены в естественных условиях. В октябре на прилавках также можно найти арбузы, но они уже будут уступать в насыщенности вкуса.

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