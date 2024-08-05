Правила выбора самого сладкого арбуза в августе

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Чтобы арбуз был как минимум свежим и безопасным для здоровья, необходимо изучить плод на предмет трещин и вмятин, которые вызывают гниение. Привычные для российского потребителя астраханские арбузы отличаются ярким и четким рисунком и имеют «щечку» — желтое пятно на том боку, на котором арбуз лежал на земле в период созревания.
Обладатели тонкого слуха могут выбирать плоды по звуку. При ударе по арбузу пальцем или ладонью должен раздаваться умеренно звонкий звук. Если звук слишком звонкий, это свидетельствует о незрелости арбуза, а глухой звук, напротив, покажет, что плод перезрел.
Многие считают, что у спелых плодов должен быть сухой хвостик. Однако стоит знать, что после сбора арбуза его хвостик еще остается сухим примерно неделю. Поэтому в магазинах и на рынках большинство арбузов не имеют хвостика. Но если вы найдете в продаже плод с зеленым хвостиком, это означает, что он наиболее свежий, сочный и вкусный.
Спелый арбуз смотрится более тяжелым и крупным, чем есть на самом деле. В продаже есть разные сорта весом от пяти до 20 килограмм, но наиболее надежным вариантом будет выбор среднего по весу и по размеру.
В нашей стране арбузы поспевают во второй половине лета. Поэтому арбузы рекомендуется покупать до середины сентября, ведь они выращены в естественных условиях. В октябре на прилавках также можно найти арбузы, но они уже будут уступать в насыщенности вкуса.