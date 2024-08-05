Прохожие «надавали» мужчине в Новосибирске, который избил ребенка за своего сына

По словам женщины, рядом проходила группа незнакомцев: трое мужчин и женщина. Они спросили мальчика, что произошло, и он, указав на мужчину, сказал: «Этот дядя меня избил». Незнакомцы попытались поговорить с агрессивным отцом, но он отказался идти на контакт и настаивал на своей правоте. В итоге произошла драка, в которую вмешались мужчины. Мать пыталась разнять их, но безуспешно.