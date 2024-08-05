Прохожие «надавали» мужчине в Новосибирске, который избил ребенка за своего сына

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
История получила новый поворот после появления видеозаписи, по которой можно сделать выводы, что именно мужчина первым начал конфликт, применив физическую силу к мальчику.
Стычка произошла во дворе дома на улице Забалуева, 70. Конфликт произошел на детской площадке: один из мальчиков, управляя самокатом, случайно подрезал другого. Конфликт быстро перерос в рукоприкладство, после чего один из ребят позвал своего отца на помощь. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как отец, услышав крик сына, быстро приближается к площадке и вступает в конфликт, пишет КП-Новосибирск.
Мужчина приближается к ребенку, грубо берет его за шею и сбрасывает на землю. На видео также слышны крики и оскорбления разъяренного мужчины, который ругается на ребенка. Мальчик испуган, он плачет, просит прощения и умоляет его не бить.
От испуга ребенок обмочился. Матери о случившемся рассказала соседка. Та с пакетами в руках бросилась к месту происшествия и застала сына плачущим.
По словам женщины, рядом проходила группа незнакомцев: трое мужчин и женщина. Они спросили мальчика, что произошло, и он, указав на мужчину, сказал: «Этот дядя меня избил». Незнакомцы попытались поговорить с агрессивным отцом, но он отказался идти на контакт и настаивал на своей правоте. В итоге произошла драка, в которую вмешались мужчины. Мать пыталась разнять их, но безуспешно.
Позже она обратилась в полицию, у мальчика в больнице зафиксировали травмы — ушибы и ссадины. Мальчику потребовалась и психологическая помощь. Но мужчина и не думает раскаиваться. Более того, он тоже подал заявление в полицию.
«Никто перед моим сыном не извинился. Тот мужчина также подал заявление в полицию. Я не знаю тех людей, кто его избил. Они просто заступились за моего сына», — говорит мать пострадавшего ребенка.
Ранее мы писали, что глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался историей нападения на подростка в Новосибирске. Мужчина напал на него на улице, избил, а затем заявил, что принял его за другого.