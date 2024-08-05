S7 открыла продажу билетов из Новосибирск в Бангкок без пересадки

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В авиакомпании S7 объявили о начале регулярных полетов из Новосибирска в столицу Таиланда. Рейсы в Бангкок с 28 октября будут вылетать из Толмачево три раза в неделю. Для дозаправки лайнер будет совершать техническую посадку в Иркутске.
Ранее при полете в Таиланд из Новосибирска пассажиры S7 приходилось пересаживаться в столице Приангарья на другой самолет. Теперь же борт будут заправлять не выводя людей из самолета. Благодаря этому пребывание в Иркутске составит не более 30 минут, что существенно сократит весь путь.
Рейсы в Бангкок будут выполняться по понедельникам в 5.40, четвергам в 4.10 и субботам в 9.35. Воздушное путешествие на Boeing 737-800 займет примерно девять с половиной часов.
По информации Atas.Info, билет на рейс из Новосибирска в Бангкок на 28 октября с обратным вылетом через две недели в эконом-классе обойдется примерно в 42 тысячи рублей. Билет на те же даты, и тем же классом, но с пересадкой в Иркутске стоит уже от 55 тысяч рублей.