S7 открыла продажу билетов из Новосибирск в Бангкок без пересадки

По информации Atas.Info, билет на рейс из Новосибирска в Бангкок на 28 октября с обратным вылетом через две недели в эконом-классе обойдется примерно в 42 тысячи рублей. Билет на те же даты, и тем же классом, но с пересадкой в Иркутске стоит уже от 55 тысяч рублей.