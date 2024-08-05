Самые популярные направления в России с начала 2024 года — топ маршрутов

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В авиакомпании «Аэрофлот» назвали самые популярные среди своих пассажиров маршруты. Аналитики изучили, на какие перелеты из Москвы и обратно больше всего вырос спрос за минувший год.
Самый большой прирост пассажиров зафиксирован на рейсе из столицы в Кировск. С начала нынешнего года маршрутом воспользовались почти 52 тысячи человек, это на 114% больше, чем за такой же период 2023 года.
На втором месте оказался рейс в Пензу. Количество пассажиров — 47 тысяч, прирост — 110%.
В Мурманск из Москвы «Аэрофлотом» улетели 233 тысячи человек. Рост пассажиропотока — 97%.
Рейсом «Москва-Грозный-Москва» воспользовались 88 тысяч человек (83%).
Замыкает пятерку популярных направлений рейс в Челябинск: за шесть месяцев перевезено почти 300 тысяч пассажиров, прирост составил 79%.
Традиционной популярностью у пассажиров «Аэрофлота» пользовались также полеты в Сочи, Санкт-Петербург и Калининград.