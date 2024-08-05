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Published Сегодня, 06:07

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Updated Сегодня, 06:09

Рейтинг популярных маршрутов

Самые популярные направления в России с начала 2024 года — топ маршрутов

5 августа 2024, 06:07
Фото: 1MI
Рейтинг популярных маршрутов

Аэрофлот назвал самые популярные рейсы в России в 2024 году

«Аэрофлот» назвал маршруты с самым быстрорастущим пассажиропотоком за первое полугодие 2024 года.

В авиакомпании «Аэрофлот» назвали самые популярные среди своих пассажиров маршруты. Аналитики изучили, на какие перелеты из Москвы и обратно больше всего вырос спрос за минувший год.

Самый большой прирост пассажиров зафиксирован на рейсе из столицы в Кировск. С начала нынешнего года маршрутом воспользовались почти 52 тысячи человек, это на 114% больше, чем за такой же период 2023 года.

На втором месте оказался рейс в Пензу. Количество пассажиров — 47 тысяч, прирост — 110%.

В Мурманск из Москвы «Аэрофлотом» улетели 233 тысячи человек. Рост пассажиропотока — 97%.

Рейсом «Москва-Грозный-Москва» воспользовались 88 тысяч человек (83%).

Замыкает пятерку популярных направлений рейс в Челябинск: за шесть месяцев перевезено почти 300 тысяч пассажиров, прирост составил 79%.

Традиционной популярностью у пассажиров «Аэрофлота» пользовались также полеты в Сочи, Санкт-Петербург и Калининград.

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#Юрий Фомиченко#Туризм#Путешествия#Аэрофлот#КЦ
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