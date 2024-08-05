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Updated Сегодня, 02:13

Красивое явление

Северное сияние наблюдали жители Новосибирской области — топ фото розового неба

5 августа 2024, 01:53
Фото: ТГ/Новосибирск с огоньком
Красивое явление

Северное сияние наблюдали и фотографировали жители Новосибирской области

Ночью жители Новосибирской области стали свидетелями необычного явления — северного сияния, о чем сибиряки поделились в соцсетях.

В регионе наблюдать северное сияние считается редкостью. В ночь на 4 августа была сильная магнитная буря, которая могла спровоцировать это явление.

Небо окрасилось в розовый цвет во многих районах Новосибирской области. Жители Сузунского, Ордынского и Новосибирского района присылали фотографии в соцсети с восторженными комментариями.

Примечательно, но свидетелями сияния стали не только новосибирцы, но и другие россияне из разных регионов. Его видели в Красноярске, Якутске, Перми, Твери и так далее.

Фото: ТГ/Новосибирск с огоньком
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Россия#Небо#Магнитная буря#Северное сияние
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