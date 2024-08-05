Северное сияние наблюдали жители Новосибирской области — топ фото розового неба

Posted Сегодня, 01:53
Published Сегодня, 01:53
Modified Сегодня, 02:13
Updated Сегодня, 02:13
В регионе наблюдать северное сияние считается редкостью. В ночь на 4 августа была сильная магнитная буря, которая могла спровоцировать это явление.
Небо окрасилось в розовый цвет во многих районах Новосибирской области. Жители Сузунского, Ордынского и Новосибирского района присылали фотографии в соцсети с восторженными комментариями.
Примечательно, но свидетелями сияния стали не только новосибирцы, но и другие россияне из разных регионов. Его видели в Красноярске, Якутске, Перми, Твери и так далее.