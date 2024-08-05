Шокирующие подробности: эксперт рассказал, как обманывают автовладельцев на заправках

«Прибыль заправки с каждого литра — буквально пара процентов. Либо эта компания работает себе в убыток, может быть, она хочет к себе переманить клиентов. Но, опять же, только временно может такая штука существовать. Как правило, на это никто не идёт, могут выпускать какие-то карты лояльности, какие-то акции проводить, что у них, например, вторая, третья заправка дешевле. То есть, чтобы привлечь клиентов», — говорит Юшков.