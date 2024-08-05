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Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Шокирующие подробности: эксперт рассказал, как обманывают автовладельцев на заправках

5 августа 2024, 05:09
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с Pravda. Ru проанализировал качество топлива на «дорогих» и «дешёвых» заправках.

Если цена меньше обычной по рынку, то бензин тут «палёный». Оказывается, расхожее мнение автовладельцев часто имеет под собой основания, считает Игорь Юшков. И речь тут идёт уже о мошенничестве.

«92-й, например, бензин берут и присадками доводят его октановое число до 95-го. Какие-то заправки вынуждены идти на ухищрения, чтобы хотя бы оставаться рентабельными: недолив либо разбавление низкокачественным топливом. То есть, ты покупаешь 95-й, например, а в реальности там 92-й. Это в лучшем случае. Как правило, любые автомобили современные совершенно нормально переносят 92-й бензин, если у них на баке написано заливать 95-й. Но, по сути, тебя обманули. Роспотребнадзор должен этим заниматься. Это мошенничество», — уверен специалист.

Если стоимость топлива не пугает своей «доступностью», просто немного ниже рыночной — тут могут быть разные причины.

«Прибыль заправки с каждого литра — буквально пара процентов. Либо эта компания работает себе в убыток, может быть, она хочет к себе переманить клиентов. Но, опять же, только временно может такая штука существовать. Как правило, на это никто не идёт, могут выпускать какие-то карты лояльности, какие-то акции проводить, что у них, например, вторая, третья заправка дешевле. То есть, чтобы привлечь клиентов», — говорит Юшков.

Эксперты рекомендуют сохранять чек с каждой заправки хотя бы некоторое время, чтобы в случае чего предъявить претензию. И, самое главное, в дальнейшем объезжать подобные заправочные комплексы стороной.

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