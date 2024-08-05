Сквер у театра «Глобус» в Новосибирске ждет масштабная реконструкция

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Государственный академический молодежный театр «Глобус» заключил контракт с ООО «Спецтехасфальт» на комплексное благоустройство прилегающей территории. Компания оказалась единственным участником электронного аукциона, который по этой причине был признан несостоявшимся, однако в результате было принято решение заключить договор, следует из протокола закупочной комиссии, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info.
Подрядчику предстоит выложить плиткой тротуары, отреставрировать бетонные ступени лестниц, установить систему освещения, выполнить работы по озеленению и установить малые архитектурные формы.
Срок окончания всех работ — 1 декабря 2024 года, полная стоимость реконструкции составляет 41,237 млн рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что 8 млн рублей планируется потратить на ремонт здания-памятника первой новосибирской поликлиники.