Сквер у театра «Глобус» в Новосибирске ждет масштабная реконструкция

Государственный академический молодежный театр «Глобус» заключил контракт с ООО «Спецтехасфальт» на комплексное благоустройство прилегающей территории. Компания оказалась единственным участником электронного аукциона, который по этой причине был признан несостоявшимся, однако в результате было принято решение заключить договор, следует из протокола закупочной комиссии, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info.