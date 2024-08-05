atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Все работы по реконструкции необходимо завершить до 1 декабря

Сквер у театра «Глобус» в Новосибирске ждет масштабная реконструкция

5 августа 2024, 06:49
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Все работы по реконструкции необходимо завершить до 1 декабря
Руководство государственного театра потратит на благоустройство территории более 41 млн рублей.

Государственный академический молодежный театр «Глобус» заключил контракт с ООО «Спецтехасфальт» на комплексное благоустройство прилегающей территории. Компания оказалась единственным участником электронного аукциона, который по этой причине был признан несостоявшимся, однако в результате было принято решение заключить договор, следует из протокола закупочной комиссии, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info.

Подрядчику предстоит выложить плиткой тротуары, отреставрировать бетонные ступени лестниц, установить систему освещения, выполнить работы по озеленению и установить малые архитектурные формы.

Срок окончания всех работ — 1 декабря 2024 года, полная стоимость реконструкции составляет 41,237 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что 8 млн рублей планируется потратить на ремонт здания-памятника первой новосибирской поликлиники.

Читайте также:
Мэрия Новосибирска отказалась от неустойки за срыв работ в Первомайском сквереКак будет выглядеть Сквер Влюбленных, показали в НовосибирскеКонцепцию музыкального сквера имени Артемьева предлагают обсудить новосибирцам
#Новосибирск#Театр#Реконструкция#Глобус#Сквер
Подпишитесь
Карма, испытания, боль: волна неудач обрушится на россиян в ретроградный Меркурий
Сегодня, 04:03
В массовой драке заметили цыган, грубых женщин и пьяных жителей Новосибирска
Сегодня, 05:39
Бастрыкин заинтересовался избиением подростка неизвестным в Новосибирске
Сегодня, 05:36
Новый начальник департамента земельных отношений назначен в мэрии Новосибирска
Сегодня, 05:34
Слизни атакуют новосибирских дачников: как с ними бороться, рассказал биолог
Сегодня, 05:19
Где посмотреть нового «Дедпула» в Новосибирске — список кинотеатров
Сегодня, 04:27