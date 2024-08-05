atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Дачников замучили слизни

Слизни атакуют новосибирских дачников: как с ними бороться, рассказал биолог

5 августа 2024, 05:19
Фото: 1MI
Дачников замучили слизни

Слизни массово атакуют дачников в Новосибирской области

В Новосибирской области дачникам уже надоели слизни, которые уничтожают посадки: биолог Алексей Яновский рассказал, как с ними бороться.

Нашествие слизней отмечают новосибирцы в августе. Они размножились из-за жары и сырости. Моллюски, похожие на улиток, едят рассаду, нанося урон дачникам. Бороться с ними не сложно. Можно использовать как химические препараты, так и домашние средства.

Паразитов реально напугать запахом. Можно насыпать золы, пыль табака, перца, кофе и этим раствором смочить растения. Еще проще использовать простую золу. В дневное время слизни заползают под укрытия, а там их уже можно ошпарить кипятком, пишет Vn.ru.

Из химических средств лучше брать метальдегид. Он безопасен для человека, но важно следовать инструкции, чтобы и рассада не потеряла свои полезные свойства.

Грибников из Новосибирска могут оштрафовать на миллион — как избежать санкций
Узнать подробнее
Читайте также:
До 300 тысяч рублей штрафа грозит сибирякам за выращивание роз, кактусов и шалфеяТреш-стримы запретили распространять в России — блогерам грозят штрафы до 1 млнРыба мечты новосибирца — здоровенный язь стал причиной судебного разбирательства
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дачники#Насекомые#Дача
Подпишитесь
Карма, испытания, боль: волна неудач обрушится на россиян в ретроградный Меркурий
Сегодня, 04:03
В массовой драке заметили цыган, грубых женщин и пьяных жителей Новосибирска
Сегодня, 05:39
Бастрыкин заинтересовался избиением подростка неизвестным в Новосибирске
Сегодня, 05:36
Новый начальник департамента земельных отношений назначен в мэрии Новосибирска
Сегодня, 05:34
Где посмотреть нового «Дедпула» в Новосибирске — список кинотеатров
Сегодня, 04:27