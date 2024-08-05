Слизни атакуют новосибирских дачников: как с ними бороться, рассказал биолог

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Нашествие слизней отмечают новосибирцы в августе. Они размножились из-за жары и сырости. Моллюски, похожие на улиток, едят рассаду, нанося урон дачникам. Бороться с ними не сложно. Можно использовать как химические препараты, так и домашние средства.
Паразитов реально напугать запахом. Можно насыпать золы, пыль табака, перца, кофе и этим раствором смочить растения. Еще проще использовать простую золу. В дневное время слизни заползают под укрытия, а там их уже можно ошпарить кипятком, пишет Vn.ru.
Из химических средств лучше брать метальдегид. Он безопасен для человека, но важно следовать инструкции, чтобы и рассада не потеряла свои полезные свойства.