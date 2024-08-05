Слизни атакуют новосибирских дачников: как с ними бороться, рассказал биолог

Паразитов реально напугать запахом. Можно насыпать золы, пыль табака, перца, кофе и этим раствором смочить растения. Еще проще использовать простую золу. В дневное время слизни заползают под укрытия, а там их уже можно ошпарить кипятком, пишет Vn.ru.