atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Стела «Сибирь здесь» появилась на границе Новосибирской области

Стела «Сибирь здесь» появилась на границе Новосибирской области

5 августа 2024, 12:06
Фото: правительство Новосибирской области
На границе Новосибирской области и Алтайского края появилась стела «Новосибирская область „Сибирь здесь“», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новый туристический объект можно увидеть Чуйском тракте (трасса Р-256), территория вокруг него благоустроена. Основным элементом выступила снежинка — один из символов новогодней столицы России, которым зимой России 2022-2023 выступал Новосибирск.

Предполагается, что путешественники будут здесь делать стоянку для отдыха и фотографироваться на фото арт-объекта. Здесь есть беседки, парковка. А размещенный QR-код поможет лучше узнать Новосибирскую область и места, которые стоит посетить.

Фото: правительство Новосибирской области

Новосибирцы смогут летать в столицу Таиланда без пересадок. S7 объявила о запуске рейса три раза в неделю. Единственный момент — полчаса придется провести в Иркутске. Причем в Таиланде рассчитывают на рекордное количество туристов из России уже этим летом.

Читайте также:
Прохожие «надавали» мужчине в Новосибирске, который избил ребенка за своего сынаМертвого мужчину нашли в реке Бердь под НовосибирскомS7 открыла продажу билетов из Новосибирск в Бангкок без пересадки
#Алёна Рогонова#Новосибирск#Путешествия#Граница
Подпишитесь
Как готовить грибы, растущие в Новосибирской области, чтобы получилось вкусно
Сегодня, 11:14
Армения снова пропустит учения спецназа в Новосибирске
Сегодня, 12:16
Гигантский кабачок вырос в огороде жительницы Новосибирской области
Сегодня, 10:59
Мощный ливень с градом обрушился на область и надвигается на Новосибирск
Сегодня, 09:21
С 5 августа вновь изменил время работы Новосибирский зоопарк
Сегодня, 08:05
Мигранты или россияне: как власти ищут работников на замену приезжим
Сегодня, 07:12