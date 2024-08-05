Стела «Сибирь здесь» появилась на границе Новосибирской области

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Новый туристический объект можно увидеть Чуйском тракте (трасса Р-256), территория вокруг него благоустроена. Основным элементом выступила снежинка — один из символов новогодней столицы России, которым зимой России 2022-2023 выступал Новосибирск.
Предполагается, что путешественники будут здесь делать стоянку для отдыха и фотографироваться на фото арт-объекта. Здесь есть беседки, парковка. А размещенный QR-код поможет лучше узнать Новосибирскую область и места, которые стоит посетить.
Новосибирцы смогут летать в столицу Таиланда без пересадок. S7 объявила о запуске рейса три раза в неделю. Единственный момент — полчаса придется провести в Иркутске. Причем в Таиланде рассчитывают на рекордное количество туристов из России уже этим летом.