atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Подготовку к «Технопрому» обсудили в правительстве Новосибирской области

«Технопром» — важная площадка для обсуждения научно-технологического развития России

5 августа 2024, 06:06
Фото: nso.ru
Подготовку к «Технопрому» обсудили в правительстве Новосибирской области
Форум «Технопром» становится основной площадкой координации усилий для достижения технологического суверенитета России. Об этом заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.

Глава Новосибирской области поручил своим заместителям и региональным министрам запланировать проведение блоков отраслевых мероприятий, которые должны быть увязаны с основной повесткой «Технопрома». Андрей Травников отметил, что этот форум — главный для региона.

«Отдельного нацпроекта „Наука и университеты“ теперь нет. И мероприятия, связанные с поддержкой исследований и развития университетов содержатся во многих других национальных проектах, таких как „Кадры“, „Молодёжь и дети“, „Технологические проекты“ и многие другие. А „Технопром“ фактически становится основной площадкой, где происходит сборка усилий между исследователями, инноваторами, технологическими предпринимателями и представителями университетского сообщества», — заявил губернатор Новосибирской области.

Международный форум технологического развития «Технопром» пройдёт в нашем регионе в 11-й раз — с 27 по 30 августа под девизом «Наука и технологии — основа социально-экономического и пространственного развития России». Форум вновь будет проходить в формате технологической недели. Организатором форума является правительство Новосибирской области.

Среди главных задач форума — обсуждение основных приоритетов научно-технологического развития и планы развития высокотехнологичных отраслей экономики на период до 2030 года и предложение инструментов, подходов для их реализации с участием регионов; привлечение партнёров из дружественных стран к сотрудничеству в научно-технологической сфере.

Читайте также:
45 соглашений: «Технопром-2023» усилил практическую роль для развития НовосибирскаИмпортозамещение на СКИФе и новые элементы таблицы Менделеева: «Технопром-2023»Представители 39 государств мира участвуют в форуме «Технопром-2023»
#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Подготовка#Технопром#Андрей Травников#Развитие
Подпишитесь
Карма, испытания, боль: волна неудач обрушится на россиян в ретроградный Меркурий
Сегодня, 04:03
В массовой драке заметили цыган, грубых женщин и пьяных жителей Новосибирска
Сегодня, 05:39
Бастрыкин заинтересовался избиением подростка неизвестным в Новосибирске
Сегодня, 05:36
Новый начальник департамента земельных отношений назначен в мэрии Новосибирска
Сегодня, 05:34
Слизни атакуют новосибирских дачников: как с ними бороться, рассказал биолог
Сегодня, 05:19
Где посмотреть нового «Дедпула» в Новосибирске — список кинотеатров
Сегодня, 04:27