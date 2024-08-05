«Технопром» — важная площадка для обсуждения научно-технологического развития России

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Глава Новосибирской области поручил своим заместителям и региональным министрам запланировать проведение блоков отраслевых мероприятий, которые должны быть увязаны с основной повесткой «Технопрома». Андрей Травников отметил, что этот форум — главный для региона.
«Отдельного нацпроекта „Наука и университеты“ теперь нет. И мероприятия, связанные с поддержкой исследований и развития университетов содержатся во многих других национальных проектах, таких как „Кадры“, „Молодёжь и дети“, „Технологические проекты“ и многие другие. А „Технопром“ фактически становится основной площадкой, где происходит сборка усилий между исследователями, инноваторами, технологическими предпринимателями и представителями университетского сообщества», — заявил губернатор Новосибирской области.
Международный форум технологического развития «Технопром» пройдёт в нашем регионе в 11-й раз — с 27 по 30 августа под девизом «Наука и технологии — основа социально-экономического и пространственного развития России». Форум вновь будет проходить в формате технологической недели. Организатором форума является правительство Новосибирской области.
Среди главных задач форума — обсуждение основных приоритетов научно-технологического развития и планы развития высокотехнологичных отраслей экономики на период до 2030 года и предложение инструментов, подходов для их реализации с участием регионов; привлечение партнёров из дружественных стран к сотрудничеству в научно-технологической сфере.