«Технопром» — важная площадка для обсуждения научно-технологического развития России

Среди главных задач форума — обсуждение основных приоритетов научно-технологического развития и планы развития высокотехнологичных отраслей экономики на период до 2030 года и предложение инструментов, подходов для их реализации с участием регионов; привлечение партнёров из дружественных стран к сотрудничеству в научно-технологической сфере.