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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Продукцию забрали

Тонны овощей и фруктов забрали вместе с машинами у мигрантов в Новосибирске

5 августа 2024, 10:30
Фото: Мэрия Новосибирска
Продукцию забрали
В Новосибирске снова провели рейд по нелегальным торговцам, среди которых были мигранты, подробности рассказали в мэрии.

На днях мэрия, администрация и полиция провели рейд в Октябрьском районе. Они выявляли продавцов, торгующих нелегально.

Была проверена точка на Гусинобродском шоссе, 68. Рядом располагаются торговые центры с одеждой (в близком расположении легендарная барахолка), а сами продавцы разворачивают торговлю на улице. Товар продают прямо из машины. В основном, это фрукты и овощи. Одни прячут их в багажнике, другие хранят в телеге, третьи без стеснения делают прилавки. Вот только каких-либо разрешений на продажу у них нет.

К слову, в основном торгуют продуктами мигранты. Такая же ситуация и в Хилокском жилмассиве, где рейды проводят куда чаще. Всего на шоссе изъяли шесть тонн товара, а также фуру и три грузовика. Мэрия Новосибирска продолжит работу по пресечению нелегальной торговли.

Фото: Мэрия Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Новосибирск#Мигранты#Товар#Еда#Рейд
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