Тонны овощей и фруктов забрали вместе с машинами у мигрантов в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
На днях мэрия, администрация и полиция провели рейд в Октябрьском районе. Они выявляли продавцов, торгующих нелегально.
Была проверена точка на Гусинобродском шоссе, 68. Рядом располагаются торговые центры с одеждой (в близком расположении легендарная барахолка), а сами продавцы разворачивают торговлю на улице. Товар продают прямо из машины. В основном, это фрукты и овощи. Одни прячут их в багажнике, другие хранят в телеге, третьи без стеснения делают прилавки. Вот только каких-либо разрешений на продажу у них нет.
К слову, в основном торгуют продуктами мигранты. Такая же ситуация и в Хилокском жилмассиве, где рейды проводят куда чаще. Всего на шоссе изъяли шесть тонн товара, а также фуру и три грузовика. Мэрия Новосибирска продолжит работу по пресечению нелегальной торговли.