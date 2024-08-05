Тонны овощей и фруктов забрали вместе с машинами у мигрантов в Новосибирске

Была проверена точка на Гусинобродском шоссе, 68. Рядом располагаются торговые центры с одеждой (в близком расположении легендарная барахолка), а сами продавцы разворачивают торговлю на улице. Товар продают прямо из машины. В основном, это фрукты и овощи. Одни прячут их в багажнике, другие хранят в телеге, третьи без стеснения делают прилавки. Вот только каких-либо разрешений на продажу у них нет.