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Published Сегодня, 05:12

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Updated Сегодня, 05:14

Новый туристический маршрут

Туристы смогут побывать на острове в Турции, где жили амазонки

5 августа 2024, 05:12
Фото: 1MI
Новый туристический маршрут
Министерство культуры Турции начнет организовывать путешествия на остров Гиресун, куда до этого момента можно было добраться только самостоятельно.

Министерство туризма и культуры Турции наконец-то обратило внимание на остров Гиресун. Маленький клочок земли площадью всего в четыре гектара буквально овеян легендами.

До сего дня на остров в Черном море ездили лишь путешественники, организующие свои поездки самостоятельно. Добраться до Гиресуна можно на катере — остров находится на расстоянии чуть более километра от одноименного города.

Археологи установили, что люди поселились на острове еще четыре тысячи лет назад. На Гиресуне обнаружили развалины храма языческой богини Кибелы и остатки построек монастыря Пресвятой Богородицы. Ученые предполагают, что в период расцвета Византийской империи Гиресун был значимым религиозным центром.

А судя по эпосу об аргонавтах, как раз на Гиресуне и жили те самые воинственные амазонки. В легенде также упоминаются обитавшие на острове «птицы со стальными перьями», атаковавшие аргонавтов.

К 2025 году на турецком острове планируется возвести пирс, оборудовать тропы и смотровые площадки для туристов. Позже материк и остров должна связать канатная дорога, с которой будут открываться живописные морские виды.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Туризм#Путешествия#Турция#КЦ
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