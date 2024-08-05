Туристы смогут побывать на острове в Турции, где жили амазонки

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Министерство туризма и культуры Турции наконец-то обратило внимание на остров Гиресун. Маленький клочок земли площадью всего в четыре гектара буквально овеян легендами.
До сего дня на остров в Черном море ездили лишь путешественники, организующие свои поездки самостоятельно. Добраться до Гиресуна можно на катере — остров находится на расстоянии чуть более километра от одноименного города.
Археологи установили, что люди поселились на острове еще четыре тысячи лет назад. На Гиресуне обнаружили развалины храма языческой богини Кибелы и остатки построек монастыря Пресвятой Богородицы. Ученые предполагают, что в период расцвета Византийской империи Гиресун был значимым религиозным центром.
А судя по эпосу об аргонавтах, как раз на Гиресуне и жили те самые воинственные амазонки. В легенде также упоминаются обитавшие на острове «птицы со стальными перьями», атаковавшие аргонавтов.
К 2025 году на турецком острове планируется возвести пирс, оборудовать тропы и смотровые площадки для туристов. Позже материк и остров должна связать канатная дорога, с которой будут открываться живописные морские виды.