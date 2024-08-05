В массовой драке заметили цыган, грубых женщин и пьяных жителей Новосибирска

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
В конфликте участвовали две группы людей разных национальностей. Среди участников были не только мужчины, но и женщины. Один из участников бросал стеклянные бутылки и даже угрожал ножом.
На место вызвали сотрудников полиции, приехали также сотрудники Росгвардии.
В пресс-службе полиции корреспонденту Atas.info уточнили, что драка происходила между двумя группами граждан. На место прибыли экипажи патрульно-постовой службы полиции и ДПС.
«В этот момент один из участников конфликта начался скрываться. При задержании мужчина стал оказывать полицейским сопротивление, а также выражаться грубой нецензурной бранью. После чего еще несколько граждан также стали вести себя агрессивно по отношению к сотрудникам полиции. На законные требования полицейских нарушители не реагировали. Одна из женщин несколько раз ударила сотрудника патрульно-постовой службы полиции, а затем распылила ему в лицо перцовый баллончик. Сотрудник полиции применил в отношении нее физическую силу», — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.
В дежурную часть доставили пятеро человек — трое женщин и двое мужчин. На них составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
В отношении еще одной женщины — 40-летней жительницы Первомайского района — могут возбудить уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Материалы направили в региональный СУ СК РФ для принятия решения. Женщина находится в спецприемнике.