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В массовой драке заметили цыган, грубых женщин и пьяных жителей Новосибирска

В массовой драке заметили цыган, грубых женщин и пьяных жителей Новосибирска

5 августа 2024, 05:39
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Вечером 4 августа во дворе дома на улице Одоевского в Первомайском районе произошел конфликт, подробности рассказали в пресс-службе полиции региона.

В конфликте участвовали две группы людей разных национальностей. Среди участников были не только мужчины, но и женщины. Один из участников бросал стеклянные бутылки и даже угрожал ножом.

На место вызвали сотрудников полиции, приехали также сотрудники Росгвардии.

Фото: vk.com/pmk54

В пресс-службе полиции корреспонденту Atas.info уточнили, что драка происходила между двумя группами граждан. На место прибыли экипажи патрульно-постовой службы полиции и ДПС.

«В этот момент один из участников конфликта начался скрываться. При задержании мужчина стал оказывать полицейским сопротивление, а также выражаться грубой нецензурной бранью. После чего еще несколько граждан также стали вести себя агрессивно по отношению к сотрудникам полиции. На законные требования полицейских нарушители не реагировали. Одна из женщин несколько раз ударила сотрудника патрульно-постовой службы полиции, а затем распылила ему в лицо перцовый баллончик. Сотрудник полиции применил в отношении нее физическую силу», — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В дежурную часть доставили пятеро человек — трое женщин и двое мужчин. На них составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

В отношении еще одной женщины — 40-летней жительницы Первомайского района — могут возбудить уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Материалы направили в региональный СУ СК РФ для принятия решения. Женщина находится в спецприемнике.

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