Впечатлениями о скандальном рок-фестивале «Ветер Сибири» поделились новосибирцы

Тем не менее один из ее знакомых написал в ВК, что с площадки фестиваля его выводили примерно десять раз, но всякий раз рок-н-рольщику удавалось вернуться к сцене. Кроме того, жители микрорайона ОбьГЭС жаловались на громкую музыку с аэродрома.