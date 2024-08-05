Впечатлениями о скандальном рок-фестивале «Ветер Сибири» поделились новосибирцы

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В Новосибирске в воскресенье, 4 августа завершился трехдневный рок-фестиваль «Ветер Сибири». Несмотря на скандалы, связанные с переносом мероприятия на другое место и отказом от визита некоторых рокеров, в целом событие горожанам понравилось.
Как рассказала Atas.Info жительница Новосибирска Ася Малютина, «Ветер Сибири» понравился и ей, и ее двум детям. Они побывали на всех трех днях фестиваля, несмотря на то, что концерты проходили на аэродроме микрорайона ОбьГЭС.
«Буквально за пару недель организаторы внезапно поменяли локацию. На фестивале множество иногородних гостей — из Иркутска, Тюмени, других сибирских городов сначала жаловались на это, ведь многие из них заранее сняли себе жилье в Мочище. А концерты перенесли вообще в другой район», — рассказала сибирячка.
Напомним также, что недовольство у поклонников подобной музыки вызвала и новость об отмене приезда некоторых артистов, которых спешно заменили в афише на местных исполнителей. Впрочем, после первого дня фестиваля недовольных критиков заметно поубавилось.
«Действительно, некоторые люди специально покупали недешевые билеты с целью послушать определенные рок-группы. Но общая атмосфера была классной, это и позволило забыть о сокращенной программе и отсутствии второй сцены, как в прошлом году. Особо пьяных не было, перед входом всех тщательно обыскивали, а за порядком следили полиция, охрана и волонтеры. Я с детьми чувствовала себя спокойно!», — констатирует Ася.
Тем не менее один из ее знакомых написал в ВК, что с площадки фестиваля его выводили примерно десять раз, но всякий раз рок-н-рольщику удавалось вернуться к сцене. Кроме того, жители микрорайона ОбьГЭС жаловались на громкую музыку с аэродрома.
«Больше всего нам понравилась группа „Radlo Tapok“ — у них все песни на исторические темы, и солист все время переодевался в соответствующий костюм — то в древнерусского воина, то в китайского солдата времен Халхин-Гола. Фестиваль очень понравился, было громко и весело: младший научился показывать „козу“, а в Новосибирске появилось еще одно событие масштаба авиашоу в Мочище», — считает горожанка.