Врача скорой помощи взял в заложники агрессивный житель Новосибирска

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Инцидент произошел в июле 2023 года. Прибывшая на вызов медик отказалась выдать справку о состоянии здоровья здесь и сейчас. Тогда мужчина запер дверь квартиры изнутри, отталкивая от нее женщину, проявляя физическую силу.
Медику удалось сбежать, когда мужчина отвлекся. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы). В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Если в ходе процесса будет установлена вина обвиняемого, то ему грозит наказание в виде реального лишения свободы сроком до двух лет.