Врача скорой помощи взял в заложники агрессивный житель Новосибирска

Медику удалось сбежать, когда мужчина отвлекся. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы). В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Если в ходе процесса будет установлена вина обвиняемого, то ему грозит наказание в виде реального лишения свободы сроком до двух лет.