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Врач

Врача скорой помощи взял в заложники агрессивный житель Новосибирска

5 августа 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney
Врач
55-летний житель Кировского района вызвал медиков для своей матери, но визит пошел не по плану, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в июле 2023 года. Прибывшая на вызов медик отказалась выдать справку о состоянии здоровья здесь и сейчас. Тогда мужчина запер дверь квартиры изнутри, отталкивая от нее женщину, проявляя физическую силу.

Медику удалось сбежать, когда мужчина отвлекся. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы). В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Если в ходе процесса будет установлена вина обвиняемого, то ему грозит наказание в виде реального лишения свободы сроком до двух лет.

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