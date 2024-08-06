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Деньги в руке

1,3 млн рублей украли сотрудники кредитного кооператива в Новосибирской области

6 августа 2024, 03:32
Фото: 1MI
Деньги в руке
В Болотнинском районе и. о. управляющего и бухгалтер оформляли кредиты на подставных лиц и присваивали деньги себе, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В схеме был задействован соучастник — он подбирал людей, на которые оформляли кредиты с целью мошенничества. Часть суммы выплачивали заемщикам, которые не были в курсе происходящего. Остальное организаторы преступного бизнеса распределяли между собой. Общая сумма похищенных средств превысила 1,3 млн рублей. Схема действовала на территории Новосибирской области в течение полутора лет — с декабря 2020 года по март 2022-го.

За мошенничество с использованием служебного положения по ч. 3 ст. 159 УК РФ фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Мошенничество
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