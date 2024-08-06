1,3 млн рублей украли сотрудники кредитного кооператива в Новосибирской области

В схеме был задействован соучастник — он подбирал людей, на которые оформляли кредиты с целью мошенничества. Часть суммы выплачивали заемщикам, которые не были в курсе происходящего. Остальное организаторы преступного бизнеса распределяли между собой. Общая сумма похищенных средств превысила 1,3 млн рублей. Схема действовала на территории Новосибирской области в течение полутора лет — с декабря 2020 года по март 2022-го.