1,3 млн рублей украли сотрудники кредитного кооператива в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Updated Сегодня, 03:34
В схеме был задействован соучастник — он подбирал людей, на которые оформляли кредиты с целью мошенничества. Часть суммы выплачивали заемщикам, которые не были в курсе происходящего. Остальное организаторы преступного бизнеса распределяли между собой. Общая сумма похищенных средств превысила 1,3 млн рублей. Схема действовала на территории Новосибирской области в течение полутора лет — с декабря 2020 года по март 2022-го.
За мошенничество с использованием служебного положения по ч. 3 ст. 159 УК РФ фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы.