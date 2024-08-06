Более 156 километров ЛЭП построили «Россети Новосибирск» в 2024 году

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
За первые шесть месяцев текущего года «Россети Новосибирск» в рамках инвестиционной программы ввели в эксплуатацию на территории региона 156 км линий электропередачи и десятки подстанций суммарной мощностью 65 МВА. Общий объем вложений в модернизацию составил почти 1,8 млрд рублей, это на 42% больше инвестиций за аналогичный период прошлого года.
В частности, в Новосибирском, Колыванском и Караскуском районах проходила реконструкция и строительство сетей 10-0,4 кВ. Реконструкция аналогичных сетей проведена в нескольких района Новосибирска. Были созданы возможности для технологического подключения центра коллективного пользования «СКИФ» и нескольких строящихся школ.
«Во втором полугодии продолжатся работы на не менее масштабных проектах, среди которых установка автоматики ограничения перегрузки оборудования на ПС 110 кВ Барышевская, организация каналов связи и строительство высоковольтных линий 110 кВ для подключения тяговых подстанций в рамках комплексного плана развития магистральной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали», — говорится в сообщении пресс-службы энергетической компании.
В целом в 2024 году «Россети Новосибирск» планируют ввести в эксплуатацию более 450 км ЛЭП и почти 274 МВА мощности. Общий объем инвестиций, запланированных на текущий год, составляет 5,5 млрд рублей.