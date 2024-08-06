Более 156 километров ЛЭП построили «Россети Новосибирск» в 2024 году

За первые шесть месяцев текущего года «Россети Новосибирск» в рамках инвестиционной программы ввели в эксплуатацию на территории региона 156 км линий электропередачи и десятки подстанций суммарной мощностью 65 МВА. Общий объем вложений в модернизацию составил почти 1,8 млрд рублей, это на 42% больше инвестиций за аналогичный период прошлого года.