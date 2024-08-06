Два взрыва высшего балла произошли на Солнце — что будет с метеозависимыми людьми

Несмотря на мощность вспышек, угрозы для Земли в данный момент нет. Обе вспышки зафиксированы в удаленных от траектории, ведущей к нашей планете. Также вспышки не сопровождались выбросами плазмы. А вот вторая вспышка сейчас направляется в сторону Земли, ее воздействие земляне могут почувствовать в пятницу или субботу, 9–10 августа.