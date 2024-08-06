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Стало известно, как взрывы на Солнце отразятся на здоровье новосибирцев

Два взрыва высшего балла произошли на Солнце — что будет с метеозависимыми людьми

6 августа 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney

Стало известно, как взрывы на Солнце отразятся на здоровье новосибирцев

5 августа на поверхности Солнца произошли сразу два взрыва высшего балла, рассказали в Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Солнце продолжает демонстрировать активность, которая выходит на новый уровень. На Солнце подряд произошло несколько вспышек М-класса, которые привели ко взрывам высшей категории. 5 августа произошли сразу две вспышки 5-го уровня на краю солнечного диска.

Вспышка уровня X1.2 в восточной области Солнца, приближающейся сейчас к ЗемлеВспышка уровня X1.2 в восточной области Солнца, приближающейся сейчас к Земле
Вспышка уровня X1.2 в восточной области Солнца, приближающейся сейчас к Земле
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Что будет с землянами?

Несмотря на мощность вспышек, угрозы для Земли в данный момент нет. Обе вспышки зафиксированы в удаленных от траектории, ведущей к нашей планете. Также вспышки не сопровождались выбросами плазмы. А вот вторая вспышка сейчас направляется в сторону Земли, ее воздействие земляне могут почувствовать в пятницу или субботу, 9–10 августа.

Эксперты отмечают: сейчас Солнце входит в фазу повышенной активности. Мощные вспышки могут стать регулярным явлением, которые, впрочем, сложно прогнозировать.

Фото: Гисметео

Данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ подтверждает прогноз сервиса «Гисметео». Так, в Новосибирске в ближайшие дни геомагнитные возмущения будут оцениваться как небольшие и достигать максимум три балла.

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#Алёна Рогонова#Наука#Новосибирск#Космос#Магнитные бури
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