Два взрыва высшего балла произошли на Солнце — что будет с метеозависимыми людьми

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Солнце продолжает демонстрировать активность, которая выходит на новый уровень. На Солнце подряд произошло несколько вспышек М-класса, которые привели ко взрывам высшей категории. 5 августа произошли сразу две вспышки 5-го уровня на краю солнечного диска.
Несмотря на мощность вспышек, угрозы для Земли в данный момент нет. Обе вспышки зафиксированы в удаленных от траектории, ведущей к нашей планете. Также вспышки не сопровождались выбросами плазмы. А вот вторая вспышка сейчас направляется в сторону Земли, ее воздействие земляне могут почувствовать в пятницу или субботу, 9–10 августа.
Эксперты отмечают: сейчас Солнце входит в фазу повышенной активности. Мощные вспышки могут стать регулярным явлением, которые, впрочем, сложно прогнозировать.
Данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ подтверждает прогноз сервиса «Гисметео». Так, в Новосибирске в ближайшие дни геомагнитные возмущения будут оцениваться как небольшие и достигать максимум три балла.