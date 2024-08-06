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Published Сегодня, 10:05

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Глава КХЛ поблагодарил губернатора Новосибирской области за помощь в подготовке матчей

Губернатор подписал соглашение: матч звезд КХЛ пройдёт на льду «Сибирь-Арены»

6 августа 2024, 10:05
Фото: nso.ru
Глава КХЛ поблагодарил губернатора Новосибирской области за помощь в подготовке матчей
Лучшие игроки Континентальной хоккейной лиги приедут в Новосибирск в феврале 2025-го года. Регион примет Фонбет Неделю звезд хоккея 2025.

Соглашение о проведении игр с участием лучших хоккеистов подписали сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент КХЛ Алексей Морозов.

При выборе региона-хозяина проведения Недели звезд хоккея Лига оценивает разные факторы, к которым относится не только инфраструктура арены, но и самого города, логистика до него и в самом городе, наличие гостиниц для участников и гостей Матча звёзд, а также заинтересованность местных властей и клуба.

«Мы знаем, что Фонбет Неделя звезд хоккея — один из самых ярких и во многих регионах ожидаемых хоккейных праздников. Здорово, что сегодня мы можем сообщить любителям хоккея: этот праздник состоится в Новосибирске. Благодарю команду КХЛ за предоставленную возможность порадовать хоккейных болельщиков таким ярким событием. Уверен, что команды Новосибирской области, клуба „Сибирь“ и „Сибирь-Арены“ смогут достойно поучаствовать в организации, подготовке Недели звезд хоккея», — подчеркнул Андрей Травников.

В свою очередь, Алексей Морозов поблагодарил руководство Новосибирской области и лично губернатора Травникова за интерес и готовность совместно провести это уникальное мероприятие.

1 февраля 2025 года пройдёт Кубок Вызова МХЛ, а 8–9 февраля — Матч звезд КХЛ. Новосибирск станет самой восточной точкой, где проводились Кубок Вызова МХЛ и Матч Звезд КХЛ.

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#Новосибирск#КХЛ#Сибирь-Арена#Матч звезд
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