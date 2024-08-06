Губернатор подписал соглашение: матч звезд КХЛ пройдёт на льду «Сибирь-Арены»

При выборе региона-хозяина проведения Недели звезд хоккея Лига оценивает разные факторы, к которым относится не только инфраструктура арены, но и самого города, логистика до него и в самом городе, наличие гостиниц для участников и гостей Матча звёзд, а также заинтересованность местных властей и клуба.