Губернатор подписал соглашение: матч звезд КХЛ пройдёт на льду «Сибирь-Арены»

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Соглашение о проведении игр с участием лучших хоккеистов подписали сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент КХЛ Алексей Морозов.
При выборе региона-хозяина проведения Недели звезд хоккея Лига оценивает разные факторы, к которым относится не только инфраструктура арены, но и самого города, логистика до него и в самом городе, наличие гостиниц для участников и гостей Матча звёзд, а также заинтересованность местных властей и клуба.
«Мы знаем, что Фонбет Неделя звезд хоккея — один из самых ярких и во многих регионах ожидаемых хоккейных праздников. Здорово, что сегодня мы можем сообщить любителям хоккея: этот праздник состоится в Новосибирске. Благодарю команду КХЛ за предоставленную возможность порадовать хоккейных болельщиков таким ярким событием. Уверен, что команды Новосибирской области, клуба „Сибирь“ и „Сибирь-Арены“ смогут достойно поучаствовать в организации, подготовке Недели звезд хоккея», — подчеркнул Андрей Травников.
В свою очередь, Алексей Морозов поблагодарил руководство Новосибирской области и лично губернатора Травникова за интерес и готовность совместно провести это уникальное мероприятие.
1 февраля 2025 года пройдёт Кубок Вызова МХЛ, а 8–9 февраля — Матч звезд КХЛ. Новосибирск станет самой восточной точкой, где проводились Кубок Вызова МХЛ и Матч Звезд КХЛ.