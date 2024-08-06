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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Можно ли есть мухоморы, рассказали новосибирцам грибник и биолог

«Как форель на гриле»: можно ли есть мухоморы — говорят грибник и биолог

6 августа 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney

Можно ли есть мухоморы, рассказали новосибирцам грибник и биолог

Мухоморы, те самые с красной шляпкой в белых точках, которыми пугают с детства, можно употреблять в пищу, заявила жительница Новосибирской области.

Грибник со стажем Анастасия Успенская призналась Atas.info, что не обходит в лесу красные мухоморы. Сибирячка признается: их просто нужно уметь готовить.

«Они полезны, но их нужно два раза отварить в большом количестве воды и слить. Миколог Михаил Вишневский рекомендует варить по 15 минут и сливать воду три раза, я же отвариваю по пять минут. Затем обваливаю в муке из овсяных хлопьев (это лучше чем панировочные сухари или пшеничная мука) и обжариваю на хлопковом масле».

По словам Анастасии, вкус у грибов получается, как радужная форель на гриле, на котором можно обжарить и сами грибы. Собеседница утверждает, что в отварном и жареном виде мухоморы не дают меняющего сознание эффекта и не вызывают привыкание.

Но есть и некоторые тонкости при сборе мухоморов, пренебрегать которыми нельзя. Это другие виды мухоморов, которые представляют опасность.

«Не перепутайте с пантерным мухомором, у него серая шляпка, он в шесть раз злее. Не пытайтесь найти розовые мухоморы, высок риск перепутать с пантерным. Микродозинг красного мухомора я также не рекомендую, неизвестно как отреагирует организм. Плюс точно посадите печень. Белый мухомор, он же вонючий, он же бледная поганка — смертелен, даже в малых дозах, даже отваренный, его нужно варить два с половиной года чтобы ядов совсем не стало», — говорит Анастасия Успенская.
Как готовить грибы, растущие в Новосибирской области, чтобы получилось вкусно
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Биолог Ринат Султанов в беседе с журналистом Atas.infоподтвердил, что варка убивает токсичный эффект в красных мухоморах. Но уточнил: отваривать их нужно дольше.

«Двойное отваривание по 15 минут со сливанием отвара полностью удаляет все токсичные и психоактивные вещества из красных мухоморов. Сам по себе красный мухомор при соответствующей обработке — вкусный и даже деликатесный гриб. И в некоторых странах Европы применяется при приготовлении соусов и приправ», — сказал биолог.

Все же рисковать не рекомендуется. В лесу имеется огромное количество грибов, употребление в пищу которых в разы безопаснее.

Фото: Изображение Midjourney

Ранее Анастасия Успенская рассказала, как нужно готовить грибы, собранные в регионе, чтобы они раскрыли весь свой вкусовой потенциал.

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#Алёна Рогонова#Спецпроекты#Новосибирск#Грибы#Еда
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