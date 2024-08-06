«Как форель на гриле»: можно ли есть мухоморы — говорят грибник и биолог

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Грибник со стажем Анастасия Успенская призналась Atas.info, что не обходит в лесу красные мухоморы. Сибирячка признается: их просто нужно уметь готовить.
«Они полезны, но их нужно два раза отварить в большом количестве воды и слить. Миколог Михаил Вишневский рекомендует варить по 15 минут и сливать воду три раза, я же отвариваю по пять минут. Затем обваливаю в муке из овсяных хлопьев (это лучше чем панировочные сухари или пшеничная мука) и обжариваю на хлопковом масле».
По словам Анастасии, вкус у грибов получается, как радужная форель на гриле, на котором можно обжарить и сами грибы. Собеседница утверждает, что в отварном и жареном виде мухоморы не дают меняющего сознание эффекта и не вызывают привыкание.
Но есть и некоторые тонкости при сборе мухоморов, пренебрегать которыми нельзя. Это другие виды мухоморов, которые представляют опасность.
«Не перепутайте с пантерным мухомором, у него серая шляпка, он в шесть раз злее. Не пытайтесь найти розовые мухоморы, высок риск перепутать с пантерным. Микродозинг красного мухомора я также не рекомендую, неизвестно как отреагирует организм. Плюс точно посадите печень. Белый мухомор, он же вонючий, он же бледная поганка — смертелен, даже в малых дозах, даже отваренный, его нужно варить два с половиной года чтобы ядов совсем не стало», — говорит Анастасия Успенская.
Биолог Ринат Султанов в беседе с журналистом Atas.infоподтвердил, что варка убивает токсичный эффект в красных мухоморах. Но уточнил: отваривать их нужно дольше.
«Двойное отваривание по 15 минут со сливанием отвара полностью удаляет все токсичные и психоактивные вещества из красных мухоморов. Сам по себе красный мухомор при соответствующей обработке — вкусный и даже деликатесный гриб. И в некоторых странах Европы применяется при приготовлении соусов и приправ», — сказал биолог.
Все же рисковать не рекомендуется. В лесу имеется огромное количество грибов, употребление в пищу которых в разы безопаснее.
Ранее Анастасия Успенская рассказала, как нужно готовить грибы, собранные в регионе, чтобы они раскрыли весь свой вкусовой потенциал.