Как выбрать пароочиститель для дома

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Updated Сегодня, 08:31
Особенно пароочиститель нужен, если в семье живут маленькие дети и аллергики, и при уборке никак нельзя использовать едкую бытовую химию. Но в то же время в комнатах должно быть идеально чисто. В этом случае паровой очиститель является выходом из непростой ситуации. Общественная служба новостей узнала, как правильно выбрать хороший пароочиститель для дома.
Парогенератор производит сухой пар температурой 100 − 160°. В основном выглядит он как прибор, состоящий из шланга, рабочей платформы и бойлера. Используют его, как правило, для того, чтобы разгладить одежду, шторы, занавески или, к примеру, постельное белье. Уборку парогенератором делать неудобно, но, при желании, можно найти модели, приспособленные и для таких целей.
Пароочистителем нельзя прогладить вещи, зато он предназначен для уборки в доме. Прибор отлично справится с различными загрязнениями, например, очистит швы между плитками кафеля, обновит обивку мебели, удалит застарелое пятно на ковре и т. д. Пароочиститель является многофункциональным прибором, к которому идет множество самых разных насадок: от насадки для чистки мебели и стекол, до стальной щетки для самых стойких загрязнений.
Работает паровой очиститель довольно просто — достаточно залить в специальный для жидкости резервуар дистиллированную, отфильтрованную, либо кипяченую воду. Обычная вода из-под крана не подойдет, так как содержит примеси и осадок, который будет оседать в фильтре, тем самым засоряя прибор.
После того, как вы зальете чистую воду в пароочиститель, она будет нагреваться какое-то время до температуры равной 115 − 155°. После закипания жидкость будет образовывать пар, который выходит из шланга под давлением.
Пароочистители можно разделить на три типа: ручные, напольные и многофункциональные. У каждого вида есть свои преимущества и недостатки:
Из недостатков можно отметить совсем небольшую вместительность резервуара — до 1 литра. Также во время уборки может сильно уставать рука.
Кстати, среди напольных пароочистителей есть вертикальные модели, которые напоминают швабры. Их используют для мытья полов и стен.
Важно: У всех видов пароочистителей есть один общий недостаток — во время работы они образуют много влаги в помещении.
При выборе парового очистителя для дома ориентируйтесь на следующие характеристики.