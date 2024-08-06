atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Как выбрать пароочиститель для дома

6 августа 2024, 08:29
Паровой очиститель — нужная в быту вещь, которая может удалить загрязнения с сантехники, ковров, кафеля, паркета и прочих труднодоступных поверхностей.

Особенно пароочиститель нужен, если в семье живут маленькие дети и аллергики, и при уборке никак нельзя использовать едкую бытовую химию. Но в то же время в комнатах должно быть идеально чисто. В этом случае паровой очиститель является выходом из непростой ситуации. Общественная служба новостей узнала, как правильно выбрать хороший пароочиститель для дома.

Чем пароочиститель отличается от парогенератора

Парогенератор производит сухой пар температурой 100 − 160°. В основном выглядит он как прибор, состоящий из шланга, рабочей платформы и бойлера. Используют его, как правило, для того, чтобы разгладить одежду, шторы, занавески или, к примеру, постельное белье. Уборку парогенератором делать неудобно, но, при желании, можно найти модели, приспособленные и для таких целей.

Пароочистителем нельзя прогладить вещи, зато он предназначен для уборки в доме. Прибор отлично справится с различными загрязнениями, например, очистит швы между плитками кафеля, обновит обивку мебели, удалит застарелое пятно на ковре и т. д. Пароочиститель является многофункциональным прибором, к которому идет множество самых разных насадок: от насадки для чистки мебели и стекол, до стальной щетки для самых стойких загрязнений.

Принцип работы пароочистителя

Работает паровой очиститель довольно просто — достаточно залить в специальный для жидкости резервуар дистиллированную, отфильтрованную, либо кипяченую воду. Обычная вода из-под крана не подойдет, так как содержит примеси и осадок, который будет оседать в фильтре, тем самым засоряя прибор.

После того, как вы зальете чистую воду в пароочиститель, она будет нагреваться какое-то время до температуры равной 115 − 155°. После закипания жидкость будет образовывать пар, который выходит из шланга под давлением.

Виды паровых очистителей

Пароочистители можно разделить на три типа: ручные, напольные и многофункциональные. У каждого вида есть свои преимущества и недостатки:

  • Ручные паровые очистители — небольшие по размеру, выглядят, как чайники с носиком. Стоят они, как правило, не так дорого, их удобно брать с собой в дорогу. Если не доливать в прибор воду, работают они в среднем от 15 до 30 минут.
    6 способов, как в домашних условиях нагреть воду, когда отключили горячее водоснабжение

Из недостатков можно отметить совсем небольшую вместительность резервуара — до 1 литра. Также во время уборки может сильно уставать рука.

  • Напольные паровые очистители внешне напоминают пылесос. У такого типа приборов резервуар для жидкости вмещает около 1 − 2 литров, что хватает примерно на 30 − 60 минут работы. Напольные пароочистители подходят для более полноценной уборки. Большим плюсом является хорошая мощность — 1500 − 2000 Вт, а также объемный для жидкости бак. Из минусов — высокая стоимость.

Кстати, среди напольных пароочистителей есть вертикальные модели, которые напоминают швабры. Их используют для мытья полов и стен.

  • Многофункциональные паровые очистители — это приборы «2 в 1». Кроме уборки они могут справиться с глажкой и чисткой одежды паром. Стоят они очень дорого, но зато могут заменить сразу несколько приборов благодаря высокой мощности и большому разнообразию насадок.

Важно: У всех видов пароочистителей есть один общий недостаток — во время работы они образуют много влаги в помещении.

Как выбрать пароочиститель

При выборе парового очистителя для дома ориентируйтесь на следующие характеристики.

  • Чем выше мощность, тем быстрее и качественнее вы избавитесь от того или иного загрязнения. Ручной прибор может быть 800 − 900 Вт. Так что если вы ищете мощный паровой очиститель, выбирайте напольный, либо многофункциональный.
  • От объема резервуара зависит удобство и время использования. Бывают варианты от 0,5 литров. Если не хотите постоянно доливать воду в пароочиститель, берите модели с большим баком.
  • Обращайте внимание на материал и конструкцию резервуара. Если это нержавеющая сталь, то бак будет хорошо держать температуру, но на стенках может образоваться накипь. Алюминий легче и дешевле, однако вода будет остывать гораздо быстрее. Специалисты советуют выбирать алюминиевый материал со встроенным баком.
  • Чем выше давление в приборе, тем лучше. Диапазон работы варьируется от 1,5 до 5 бар.
  • Время нагрева воды не должно быть слишком долгим. Поэтому, если он занимает 30 минут, то прибор лучше не брать.
  • Также при выборе пароочистителя стоит обратить внимание на его вес, длину шланга и разнообразие насадок. Подбирайте удобный для себя вариант.
Подпишитесь
Какие госкомпании переведут в Новосибирскую область — отвечают эксперты
Сегодня, 06:23
Первый матч КХЛ примет новосибирская «Сибирь-Арена»
Сегодня, 09:37
Суд отказался снять статус иноагента с депутата горсовета Новосибирска
Сегодня, 09:03
В желании сбежать заподозрили мажора, сбившего двух подростков под Новосибирском
Сегодня, 08:24
Два взрыва высшего балла произошли на Солнце — что будет с метеозависимыми людьми
Сегодня, 07:00
Женщины напали на полицейских во время драки с цыганами в Новосибирске
Сегодня, 03:35