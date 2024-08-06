Копейки из СССР меняют в Новосибирске на трактор Лукашенко

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Раритетную монету решил поменять житель Новосибирска. Он ее хранил десятки лет. Сама монета 1730 года.
Продавец готов отдать реликвию за миллион рублей. Есть вариант обмена монеты на трактор президента Белоруссии, стоимость которого начинается от 400 до 900 тысяч рублей за б/у вариант.
Напомним, ранее у новосибирских продавцов забрали машины за нелегальную торговлю. Они выставляли на продажу фрукты и овощи.