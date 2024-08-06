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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Копейка стоит миллион

Копейки из СССР меняют в Новосибирске на трактор Лукашенко

6 августа 2024, 04:23
Фото: 1MI
Копейка стоит миллион
Старинную монету новосибирец хочет обменять на миллионы рублей, объявление опубликовано на одном из сайтов.

Раритетную монету решил поменять житель Новосибирска. Он ее хранил десятки лет. Сама монета 1730 года.

Продавец готов отдать реликвию за миллион рублей. Есть вариант обмена монеты на трактор президента Белоруссии, стоимость которого начинается от 400 до 900 тысяч рублей за б/у вариант.

Фото: сайт объявлений

Напомним, ранее у новосибирских продавцов забрали машины за нелегальную торговлю. Они выставляли на продажу фрукты и овощи.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Деньги#Монеты
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