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Эльгюн Амиров

Мигранта-мажора, сбившего подростков на мопеде, снова задержали под Новосибирском

6 августа 2024, 09:47
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Эльгюн Амиров
Полиция возобновила расследование уголовного дела, по которому прокурор Тогучина вынес отказ, рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Задержания подозреваемых по делу о стрельбе в кафе прошли в ночь на 6 августа. Среди задержанных оказался Эльгюн Амиров, сбивший двух подростков на мопеде.

Он проходит по уголовному делу, возбужденного по статье «Хулиганство», пишет Infopro54 со ссылкой на полицию.

Инцидент случился в июне, компания, в которой был Амиров, избили и ранила трех мужчин. Прокурор тогда вынес отказ в возбуждении уголовного дела.

Эльгюн Амиров, Денис Недосекин задержаны. Их компаньона пока ищут. Местные жители уверены, что их предупредили.

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