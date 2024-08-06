Мигранта-мажора, сбившего подростков на мопеде, снова задержали под Новосибирском

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Задержания подозреваемых по делу о стрельбе в кафе прошли в ночь на 6 августа. Среди задержанных оказался Эльгюн Амиров, сбивший двух подростков на мопеде.
Он проходит по уголовному делу, возбужденного по статье «Хулиганство», пишет Infopro54 со ссылкой на полицию.
Инцидент случился в июне, компания, в которой был Амиров, избили и ранила трех мужчин. Прокурор тогда вынес отказ в возбуждении уголовного дела.
Эльгюн Амиров, Денис Недосекин задержаны. Их компаньона пока ищут. Местные жители уверены, что их предупредили.