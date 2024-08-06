Молния ударила в самолет, летевший из Новосибирска

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Все случилось вечером 5 августа. Рейс совершала авиакомпания «Алроса». Борт летел из столицы Сибири в Москву.
В один момент в воздушное судно попала молния. Как итог, разряд оставил свои последствия. На внешней части самолета остались следы удара, а именно оплавления.
Борт приземлился в пункте назначения. Других инцидентов с ним больше не было. Сейчас специалисты оценивают состояние самолета, чтобы полеты были безопасными.