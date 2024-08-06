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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Самолет получил повреждения

Молния ударила в самолет, летевший из Новосибирска

6 августа 2024, 13:18
Фото: atas.info
Самолет получил повреждения
В самолет попал удар молнии: борт летел из Новосибирска, сообщает ТГ-канал Aviaincident.

Все случилось вечером 5 августа. Рейс совершала авиакомпания «Алроса». Борт летел из столицы Сибири в Москву.

В один момент в воздушное судно попала молния. Как итог, разряд оставил свои последствия. На внешней части самолета остались следы удара, а именно оплавления.

Борт приземлился в пункте назначения. Других инцидентов с ним больше не было. Сейчас специалисты оценивают состояние самолета, чтобы полеты были безопасными.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Самолет#Молния
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