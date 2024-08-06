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Published Сегодня, 02:59

Modified Сегодня, 03:01

Updated Сегодня, 03:01

Женщина погибла

Молодую мать двоих детей жестоко убили под Новосибирском

6 августа 2024, 02:59
Фото: Изображение Midjourney
Женщина погибла
В Бердске произошло трагедия с молодой матерью, подробности рассказали близкие женщины.

Все случилось в Бердске 4 августа. В небольшом городе жестоко расправились с матерью, которой было 23 года. Тогда в пятиэтажке вспыхнул пожар. Горела квартира, где, вероятно, убили молодую мать. Там нашли ее тело, а следователи предположили, что она убита.

В преступлении подозревается 28-летний мужчина, пишет КП-Новосибирск. Он не являлся отцом двоих детей. Предполагается, что он вывел их на прогулку, а сам жестко расправился с их матерью. Соседи говорят, что женщина ранее обращалась к правоохранителям из-за нападок возлюбленного.

Сейчас детей передали родному отцу. Родственники для них собирают любую помощь. Официально Следком информацию не прокомментировал.

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#Эмилия Губарева#Общество#Криминал#Новосибирск#Дети#Убийство
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