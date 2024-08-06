Молодую мать двоих детей жестоко убили под Новосибирском

Все случилось в Бердске 4 августа. В небольшом городе жестоко расправились с матерью, которой было 23 года. Тогда в пятиэтажке вспыхнул пожар. Горела квартира, где, вероятно, убили молодую мать. Там нашли ее тело, а следователи предположили, что она убита.