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Posted 6 августа, 06:06

Published 6 августа, 06:06

Modified 16 декабря, 11:10

Updated 16 декабря, 11:10

Почти 70 тысяч рублей составила средняя заработная плата в Новосибирской области

На сколько за год выросла зарплата в Новосибирске и что на нее можно купить

6 августа 2024, 06:06
Фото: 1MI.

Почти 70 тысяч рублей составила средняя заработная плата в Новосибирской области

В январе–мае 2024 года средняя заработная плата в Новосибирской области составила 69 814 рублей, соответствующую информацию опубликовал Новосибирскстат.

Если брать в номинальном выражении, это на 119,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом в реальном выражении рост составил 110,3%. В чем же разница?

Дело в том, что номинальная заработная плата — это полученная работником зарплата, тогда как реальная учитывает количество товаров и услуг, которые можно купить на эту сумму.

Согласно информации портала «Мир квартир», в Новосибирске на эту сумму можно приобрести 1 кв. метр в однокомнатной квартире (68,29 тысячи рублей).

Фото: Новосибирскстат
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Эксперты со своей стороны подсчитали, сколько должен зарабатывать житель Новосибирска, чтобы позволить себе выплачивать ипотеку.

Ранее Новосибирскстат констатировал снижение рождаемости за год в регионе. Эксперт рассказал, почему так происходит и как с этим можно бороться.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Зарплата#Опросы
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