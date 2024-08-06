На сколько за год выросла зарплата в Новосибирске и что на нее можно купить

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Если брать в номинальном выражении, это на 119,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом в реальном выражении рост составил 110,3%. В чем же разница?
Дело в том, что номинальная заработная плата — это полученная работником зарплата, тогда как реальная учитывает количество товаров и услуг, которые можно купить на эту сумму.
Согласно информации портала «Мир квартир», на эту сумму можно приобрести 1 кв. метр в однокомнатной квартире (68,29 тысячи рублей).
Эксперты со своей стороны подсчитали, сколько должен зарабатывать житель Новосибирска, чтобы позволить себе выплачивать ипотеку.
Ранее Новосибирскстат констатировал снижение рождаемости за год в регионе. Эксперт рассказал, почему так происходит и как с этим можно бороться.