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Published Сегодня, 07:33

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Updated Сегодня, 07:35

Спрос на новостройки упал из-за подорожавшей ипотеки

На треть снизят ввод жилья на территории Новосибирской области

6 августа 2024, 07:33
Фото: 1MI
Спрос на новостройки упал из-за подорожавшей ипотеки
По итогам 2024 года прогнозируется значительное уменьшение суммарной площади новостроек, заявил министр строительства региона.

По оценке главы Минстроя Новосибирской области Алексея Колмакова, по итогам текущего года в эксплуатацию будет введено более 2 млн квадратных метров жилья. Более точного прогноза глава профильного ведомства делать не стал, ограничившись замечанием: за семь месяцев введено более 1,5 млрд квадратных метров, что составляет 70% от годового плана.

В прошлом году застройщики сдали 3,02 кв. м жилья. Однако, по словам Колмакова, никакого падения темпов строительства он не отмечает, просто «не надо столько строить».

Согласно данным Росстата, за первое полугодие 2024 года сдано 1,32 кв. м жилых домов. Это на 19,3% меньше, чем за первые шесть месяцев 2023 года.

В значительной мере на спад строительства влияет уменьшение спроса на новостройки из-за отмены программы льготной ипотеки, серьезное повышение банками процентных ставок по ипотечным кредитам и рост минимальной величины первоначального взноса.

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По оценке независимого аналитика рынка новостроек Сергея Николаева, сегодня в Новосибирске значительно дешевле снимать жилье, чем покупать новое с помощью ипотечных программ.

«Ипотека дороже арендного платежа в 3,1 раза. Отсюда вывод, число ипотечных кредитов на первичном рынке на время экспериментов ЦБ РФ с ключевой ставкой сократится до суммарной доли всех льготных и субсидированных программ», — считает эксперт.

Соответственно, в таком же соотношении уменьшится и общее предложение застройщиков, подчеркивает Николаев.

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