На треть снизят ввод жилья на территории Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
По оценке главы Минстроя Новосибирской области Алексея Колмакова, по итогам текущего года в эксплуатацию будет введено более 2 млн квадратных метров жилья. Более точного прогноза глава профильного ведомства делать не стал, ограничившись замечанием: за семь месяцев введено более 1,5 млрд квадратных метров, что составляет 70% от годового плана.
В прошлом году застройщики сдали 3,02 кв. м жилья. Однако, по словам Колмакова, никакого падения темпов строительства он не отмечает, просто «не надо столько строить».
Согласно данным Росстата, за первое полугодие 2024 года сдано 1,32 кв. м жилых домов. Это на 19,3% меньше, чем за первые шесть месяцев 2023 года.
В значительной мере на спад строительства влияет уменьшение спроса на новостройки из-за отмены программы льготной ипотеки, серьезное повышение банками процентных ставок по ипотечным кредитам и рост минимальной величины первоначального взноса.
По оценке независимого аналитика рынка новостроек Сергея Николаева, сегодня в Новосибирске значительно дешевле снимать жилье, чем покупать новое с помощью ипотечных программ.
«Ипотека дороже арендного платежа в 3,1 раза. Отсюда вывод, число ипотечных кредитов на первичном рынке на время экспериментов ЦБ РФ с ключевой ставкой сократится до суммарной доли всех льготных и субсидированных программ», — считает эксперт.
Соответственно, в таком же соотношении уменьшится и общее предложение застройщиков, подчеркивает Николаев.