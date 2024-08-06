На треть снизят ввод жилья на территории Новосибирской области

По оценке главы Минстроя Новосибирской области Алексея Колмакова, по итогам текущего года в эксплуатацию будет введено более 2 млн квадратных метров жилья. Более точного прогноза глава профильного ведомства делать не стал, ограничившись замечанием: за семь месяцев введено более 1,5 млрд квадратных метров, что составляет 70% от годового плана.