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Все лето подрядчик выводит на объект мало рабочих

Названа степень готовности ремонтируемого Октябрьского моста в Новосибирске

6 августа 2024, 04:51
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Все лето подрядчик выводит на объект мало рабочих
Мэрия в очередной раз грозит подрядчику реконструкции переправы разрывом контракта, о чем было сообщено на совещании.

За две недели строительная готовность Октябрьского моста выросла всего на один процент, с 59 до 60%, сообщил в ходе оперативного совещания в мэрии глава городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.

«Вопрос продолжения работы одной из подрядных организаций (ООО „СпецТрансСтрой“, прим. ред.) За ситуацией продолжаем наблюдать, готовы уже принимать меры в случае, если до конца недели темпы у нас не будут восстановлены», — заявил руководитель профильного департамента.

На Димитровском мосту удалось наверстать упущенное, работы идут по первоначальному графику. Начинается монтаж системы гидроизоляции, через две недели приступят к ремонту покрытия на оставшейся пока нетронутой полосе для движения транспорта, сообщил Кодалаев.

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#Новосибирск#Ремонт#Октябрьский мост#Подрядчик#Готовность
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