Названа степень готовности ремонтируемого Октябрьского моста в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
За две недели строительная готовность Октябрьского моста выросла всего на один процент, с 59 до 60%, сообщил в ходе оперативного совещания в мэрии глава городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.
«Вопрос продолжения работы одной из подрядных организаций (ООО „СпецТрансСтрой“, прим. ред.) За ситуацией продолжаем наблюдать, готовы уже принимать меры в случае, если до конца недели темпы у нас не будут восстановлены», — заявил руководитель профильного департамента.
На Димитровском мосту удалось наверстать упущенное, работы идут по первоначальному графику. Начинается монтаж системы гидроизоляции, через две недели приступят к ремонту покрытия на оставшейся пока нетронутой полосе для движения транспорта, сообщил Кодалаев.