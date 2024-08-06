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Published Сегодня, 05:31

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Updated Сегодня, 05:33

Режим повышенной готовности вводят для ликвидации локальных аварий и разрушений

О сроках отмены режима повышенной готовности в двух районах сообщили в Новосибирске

6 августа 2024, 05:31
Фото: 1MI
Режим повышенной готовности вводят для ликвидации локальных аварий и разрушений

Новый мост через реку Тула вместо аварийного построят в Новосибирске

Проблемы с мостом через реку Тула и двумя обрушенными колодцами ливневой канализации пока не решены, заявил глава городского Дептранса.

Режим повышенной готовности, введенный в связи с угрозой обрушения пешеходного моста через реку Тула в Кировском районе, продолжает действовать. Как сообщил во вторник, 6 августа, в ходе оперативного совещания в муниципалитете руководитель городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев, сейчас идет укрепление откоса и усиление настила.

Параллельно идет подготовка технического задания на проектно-изыскательские работы в рамках подготовки к строительству нового капитального моста. Стройку предполагают начать в следующем году, а режим повышенной готовности отменить в конце текущей недели.

Еще одна проблемная точка — обрушение двух колодцев ливневой канализации на проспекте Дзержинского. Сейчас их засыпали песком и поручили районной администрации откачивать насосами воду после каждого дождя. Отремонтировать дождеприемники и снять режим повышенной готовности планируется до конца августа, подчеркнул Иосиф Кодалаев.

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#Новосибирск#Провалы#Мост#Река Тула#Ливневая канализация#Режим повышенной готовности
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