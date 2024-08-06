О сроках отмены режима повышенной готовности в двух районах сообщили в Новосибирске

Режим повышенной готовности, введенный в связи с угрозой обрушения пешеходного моста через реку Тула в Кировском районе, продолжает действовать. Как сообщил во вторник, 6 августа, в ходе оперативного совещания в муниципалитете руководитель городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев, сейчас идет укрепление откоса и усиление настила.