О сроках отмены режима повышенной готовности в двух районах сообщили в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Режим повышенной готовности, введенный в связи с угрозой обрушения пешеходного моста через реку Тула в Кировском районе, продолжает действовать. Как сообщил во вторник, 6 августа, в ходе оперативного совещания в муниципалитете руководитель городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев, сейчас идет укрепление откоса и усиление настила.
Параллельно идет подготовка технического задания на проектно-изыскательские работы в рамках подготовки к строительству нового капитального моста. Стройку предполагают начать в следующем году, а режим повышенной готовности отменить в конце текущей недели.
Еще одна проблемная точка — обрушение двух колодцев ливневой канализации на проспекте Дзержинского. Сейчас их засыпали песком и поручили районной администрации откачивать насосами воду после каждого дождя. Отремонтировать дождеприемники и снять режим повышенной готовности планируется до конца августа, подчеркнул Иосиф Кодалаев.