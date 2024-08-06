Пассажирский Boeing 737-800 лишь со второго захода приземлился в Новосибирске

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В Новосибирске пассажирскому самолету Boeing 737-800 пришлось делать дополнительный круг над столицей Сибири перед приземлением в Толмачево. Инцидент случился в воскресенье, 4 августа с выполнявшим рейс из Москвы самолетом авиакомпании «Аэрофлот».
Командир экипажа передал диспетчеру информацию об отказе спутниковой навигации. Было принято решение о попытке второй раз зайти на посадку.
В итоге лайнер пробыл в небе лишние 11 минут, и в 6.54 местного времени благополучно сел в аэропорту назначения. О количестве пассажиров и членов экипажа на борту информации нет.
Уже после приземления проверка системы спутниковой навигации никаких сбоев в работе не показала.