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Пассажирский Boeing 737-800 лишь со второго захода приземлился в Новосибирске

Пассажирский Boeing 737-800 лишь со второго захода приземлился в Новосибирске

6 августа 2024, 07:41
Фото: 1MI
Из-за сбоя оборудования самолет из Москвы в Новосибирск два раза заходил на посадку в Толмачево.

В Новосибирске пассажирскому самолету Boeing 737-800 пришлось делать дополнительный круг над столицей Сибири перед приземлением в Толмачево. Инцидент случился в воскресенье, 4 августа с выполнявшим рейс из Москвы самолетом авиакомпании «Аэрофлот».

Командир экипажа передал диспетчеру информацию об отказе спутниковой навигации. Было принято решение о попытке второй раз зайти на посадку.

В итоге лайнер пробыл в небе лишние 11 минут, и в 6.54 местного времени благополучно сел в аэропорту назначения. О количестве пассажиров и членов экипажа на борту информации нет.

Уже после приземления проверка системы спутниковой навигации никаких сбоев в работе не показала.

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