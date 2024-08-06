Первый матч КХЛ примет новосибирская «Сибирь-Арена»

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:39
Кубок Вызова МХЛ состоится на ледовой арене 1 февраля, а 8–9 февраля здесь же пройдет Матч Звезд КХЛ.
По словам президента КХЛ Алексея Морозова, выбор города делали, исходя из площадки, логистики, также учитывали заинтересованность болельщиков. Все факторы сошлись в Новосибирске. Билеты начнут продавать позже.
В апреле на льду ЛДС впервые прошло событие международного масштаба — город встречал хоккеистов на турнире в возрастной категории младше 20 лет.