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Published Сегодня, 09:37

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Updated Сегодня, 09:39

Первый матч КХЛ примет новосибирская «Сибирь-Арена»

Первый матч КХЛ примет новосибирская «Сибирь-Арена»

6 августа 2024, 09:37
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Площадкой для проведения матчей «Недели звезд хоккея» в 2025 году выбрали Новосибирск, объявил официальный телеграм-канал Лиги.

Кубок Вызова МХЛ состоится на ледовой арене 1 февраля, а 8–9 февраля здесь же пройдет Матч Звезд КХЛ.

По словам президента КХЛ Алексея Морозова, выбор города делали, исходя из площадки, логистики, также учитывали заинтересованность болельщиков. Все факторы сошлись в Новосибирске. Билеты начнут продавать позже.

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В апреле на льду ЛДС впервые прошло событие международного масштаба — город встречал хоккеистов на турнире в возрастной категории младше 20 лет.

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#Алёна Рогонова#Спорт#Новосибирск#КХЛ#Хоккей
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