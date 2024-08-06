Плохой холестерин будет не страшен: вот какой продукт улучшит ваше здоровье

«Считается, что она в большей степени обладает полезными, живыми свойствами. Зелёный цвет — больше хлорофиллов, больше антиоксидантов по сравнению с привычной для нас гречкой. Зелёная гречка является сама по себе ценным источником всех питательных веществ, растительного белка, клетчатки, содержит достаточно хорошее количество витаминов группы В. Микроэлементы тоже содержатся в зелёной гречке в достаточном количестве. Эта крупа является таким нутритивно приятным продуктом с точки зрения углеводного гликемического индекса», — рассказала диетолог.