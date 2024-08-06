Путешественников предупредили об опасной болезни, передающейся грызунами

Заражение происходит при контакте человека с фекалиями грызунов — достаточно иногда достаточно просто вдохнуть зараженный воздух или взять в руки предмет, на котором сидел зверек. Семеро заболевших путешествовали по штату Аризона, три туриста скончались. Еще два случая были зафиксированы в Канаде.