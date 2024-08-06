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Путешественников предупредили об опасной болезни, передающейся грызунами

Путешественников предупредили об опасной болезни, передающейся грызунами

6 августа 2024, 07:41
Фото: 1MI
Новый хантавирусный синдром уже унес жизни нескольких человек в США, лечению болезнь не поддается.

В США нынешним летом несколько путешественников стали жертвами хантавирусного легочного синдрома, болезнь передается людям от грызунов. 38% заразившихся людей скончались, так как это заболевание лечению не поддается.

Ранние симптомы ХЛС очень сильно напоминают грипп: у человека поднимается температура, он испытывает озноб, головную боль и тошноту. При развитии болезни пациенту становится трудно дышать и он умирает.

Заражение происходит при контакте человека с фекалиями грызунов — достаточно иногда достаточно просто вдохнуть зараженный воздух или взять в руки предмет, на котором сидел зверек. Семеро заболевших путешествовали по штату Аризона, три туриста скончались. Еще два случая были зафиксированы в Канаде.

К сожалению, эффективного средства против хантавируса пока нет. Врачи предупреждают любителей пеших походов о необходимости соблюдать осторожность в местах обитания грызунов.

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