Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
В США нынешним летом несколько путешественников стали жертвами хантавирусного легочного синдрома, болезнь передается людям от грызунов. 38% заразившихся людей скончались, так как это заболевание лечению не поддается.
Ранние симптомы ХЛС очень сильно напоминают грипп: у человека поднимается температура, он испытывает озноб, головную боль и тошноту. При развитии болезни пациенту становится трудно дышать и он умирает.
Заражение происходит при контакте человека с фекалиями грызунов — достаточно иногда достаточно просто вдохнуть зараженный воздух или взять в руки предмет, на котором сидел зверек. Семеро заболевших путешествовали по штату Аризона, три туриста скончались. Еще два случая были зафиксированы в Канаде.
К сожалению, эффективного средства против хантавируса пока нет. Врачи предупреждают любителей пеших походов о необходимости соблюдать осторожность в местах обитания грызунов.