Стало известно, чем отличается помощь по ОМС онкобольным в РФ и за границей

По словам экспертов, в борьбе с онкологией главное — ранняя диагностика, поэтому во многих странах работает система онкоскринингов. Например, в Австрии для раннего выявления рака молочной железы женщин в возрасте 45–69 лет два раза в год приглашают на маммографию. В Швейцарии бесплатно делают колоноскопию в возрасте от 50 до 69 лет раз в 10 лет.