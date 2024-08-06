Стало известно, чем отличается помощь по ОМС онкобольным в РФ и за границей

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Как пишет издание kp.ru, в обществе укоренилось мнение, что онкологические заболевания лучше лечат за границей, однако российские врачи-онкологи такие представления опровергают. Журналисты собрали информацию о лечении онкологических заболеваний в России и за рубежом.
По словам экспертов, в борьбе с онкологией главное — ранняя диагностика, поэтому во многих странах работает система онкоскринингов. Например, в Австрии для раннего выявления рака молочной железы женщин в возрасте 45–69 лет два раза в год приглашают на маммографию. В Швейцарии бесплатно делают колоноскопию в возрасте от 50 до 69 лет раз в 10 лет.
По словам академика РАН, генерального директора НМИЦ радиологии, главного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна, Россия является единственной страной, имеющей скрининговые программы по семи локализациям рака.
Все виды онкоскринингов для россиян проводятся на безвозмездной основе по полису ОМС. Для этого необходимо только обратиться в районную поликлинику.
Благодаря скрининговым обследованиям в России уровень раннего выявления рака молочной железы повысился до 71,6%, отметил Каприн. Эксперты акцентируют внимание на том, что даже небольшая задержка в лечении рака, составляющая всего четыре недели, может существенно снизить шансы на успешное выздоровление.
В Дании среднее время ожидания диагноза составляет 35 дней. В Великобритании пациентам приходится ждать до 14 дней для первичной консультации с онкологом, а до начало лечения — до 31 дня.
С 2022 года в России регламентировано, что сроки ожидания консультаций специалистов в случае подозрения на рак не должны превышать трех рабочих дней. Кроме того, исследования должны проводиться в срок не более семи рабочих дней.
Какова доступность медикаментов для пациентов с онкологическими заболеваниями в Европе? В Австрии доступ к современным методам терапии через государственные программы ограничен для онкобольных. В Швейцарии лекарства от рака покрываются базовой страховкой лишь в том случае, если они включены в специальный список. Во многих странах пациенты часто вынуждены делать доплаты из личных средств.
Илья Баланин, председатель ФОМС, отметил, что в России существенно увеличен финансовый ресурс для оказания онкологической помощи. По его словам, в 2024 году объем медицинской помощи в области онкологии в рамках обязательного медицинского страхования значительно возрос по сравнению с предыдущим годом. В дневных и круглосуточных стационарах лечение смогут получить более 3,2 миллиона человек.
Таким образом, в Российской Федерации онкологическая помощь соответствует международным стандартам и в некоторых аспектах даже превосходит показатели зарубежных стран. Главное — не откладывать визит к врачам и действовать оперативно.