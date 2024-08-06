Суд отказался снять статус иноагента с депутата горсовета Новосибирска

Антон Картавин* был внесен в реестр иноагентов в феврале 2024 года. Статус иноагента так же присвоен его коллеге по независимой депутатской коалиции «Новосибирск 2020» Светлане Каверзиной**. Еще два депутата новосибирского горсовета, входившие в состав коалиции, Сергей Бойко*** и Хельга Пирогова****, покинули Россию, позже были признаны иноагентами и лишены депутатских мандатов.