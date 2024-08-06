Суд отказался снять статус иноагента с депутата горсовета Новосибирска

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Новосибирской областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата городского совета Новосибирска Антона Картавина* на отказ Ленинского районного суда отменить распоряжение Минюста о включении его в реестр иностранных агентов.
По словам депутата, он намерен обжаловать и это судебное решение, вплоть до Верховного суда РФ и Европейского суда по правам человека.
«Этот статус мне присвоили из-за трех упоминаний в определенных СМИ, которые цитировали мой телеграм-канал. Я не считаю, что на меня есть какое-то иностранное влияние. Это сделано, чтобы лишить возможности баллотироваться мне, как оппозиционному кандидату, на следующих выборах», — сообщил Картавин* редакции Atas.Info.
Антон Картавин* был внесен в реестр иноагентов в феврале 2024 года. Статус иноагента так же присвоен его коллеге по независимой депутатской коалиции «Новосибирск 2020» Светлане Каверзиной**. Еще два депутата новосибирского горсовета, входившие в состав коалиции, Сергей Бойко*** и Хельга Пирогова****, покинули Россию, позже были признаны иноагентами и лишены депутатских мандатов.
*) — внесен в реестр иноагентов 2 февраля 2024 года
**) — внесена в реестр иноагентов 15 марта 2024 года
***) — внесен в реестр иноагентов 31 марта 2023 года
****) — внесена в реестр иноагентов 5 декабря 2023 года