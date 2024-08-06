atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Депутат неоднократно участвовал в уличных акциях протеста

Суд отказался снять статус иноагента с депутата горсовета Новосибирска

6 августа 2024, 09:03
Фото: t.me/ankartavin
Депутат неоднократно участвовал в уличных акциях протеста
Областной суд отклонил апелляцию Антона Картавина* на решение районного суда, где депутат пытался ранее оспорить статус.

Новосибирской областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата городского совета Новосибирска Антона Картавина* на отказ Ленинского районного суда отменить распоряжение Минюста о включении его в реестр иностранных агентов.
По словам депутата, он намерен обжаловать и это судебное решение, вплоть до Верховного суда РФ и Европейского суда по правам человека.

«Этот статус мне присвоили из-за трех упоминаний в определенных СМИ, которые цитировали мой телеграм-канал. Я не считаю, что на меня есть какое-то иностранное влияние. Это сделано, чтобы лишить возможности баллотироваться мне, как оппозиционному кандидату, на следующих выборах», — сообщил Картавин* редакции Atas.Info.

Антон Картавин* был внесен в реестр иноагентов в феврале 2024 года. Статус иноагента так же присвоен его коллеге по независимой депутатской коалиции «Новосибирск 2020» Светлане Каверзиной**. Еще два депутата новосибирского горсовета, входившие в состав коалиции, Сергей Бойко*** и Хельга Пирогова****, покинули Россию, позже были признаны иноагентами и лишены депутатских мандатов.

*) — внесен в реестр иноагентов 2 февраля 2024 года
**) — внесена в реестр иноагентов 15 марта 2024 года
***) — внесен в реестр иноагентов 31 марта 2023 года
****) — внесена в реестр иноагентов 5 декабря 2023 года

Читайте также:
Депутат Горсовета Беспечная продолжает искать иноагентов среди коллег«Не готова платить такую цену»: депутат Наталья Пинус сложила полномочия в горсоветеДепутата из Новосибирска заподозрили в экстремизме
#Новосибирск#Суд#Депутат#Горсовет#Иноагенты#Антон Картавин
Подпишитесь
Какие госкомпании переведут в Новосибирскую область — отвечают эксперты
Сегодня, 06:23
Первый матч КХЛ примет новосибирская «Сибирь-Арена»
Сегодня, 09:37
В желании сбежать заподозрили мажора, сбившего двух подростков под Новосибирском
Сегодня, 08:24
Два взрыва высшего балла произошли на Солнце — что будет с метеозависимыми людьми
Сегодня, 07:00
Женщины напали на полицейских во время драки с цыганами в Новосибирске
Сегодня, 03:35