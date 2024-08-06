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Published Сегодня, 09:37

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Updated Сегодня, 09:37

Том Круз выполнит эффектный трюк на закрытии Олимпиады

Том Круз выполнит эффектный трюк на закрытии Олимпиады

6 августа 2024, 09:37
Фото: zastavki.com
62-летний голливудский актер Том Круз станет одним из главных участников закрытия Олимпийских игр в Париже. Он исполнит зрелищный трюк, спустившись на канате прямиком на футбольное поле, где пройдет церемония, держа в руках олимпийский флаг.

Как передает newkhakasiya.online, кроме живого выступления актера, зрители смогут увидеть подготовленный заранее видеоролик. В этом видео Круз летит на самолете из Франции в США с олимпийским знаменем, символизируя передачу эстафеты следующей Олимпиаде, которая пройдет через четыре года в Америке.

На заключительных кадрах Круз, прыгая с парашютом, приземляется у знаменитой надписи «Голливуд». Съемки этого ролика прошли еще весной текущего года.

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