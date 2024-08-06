Том Круз выполнит эффектный трюк на закрытии Олимпиады

Как передает newkhakasiya.online, кроме живого выступления актера, зрители смогут увидеть подготовленный заранее видеоролик. В этом видео Круз летит на самолете из Франции в США с олимпийским знаменем, символизируя передачу эстафеты следующей Олимпиаде, которая пройдет через четыре года в Америке.