Том Круз выполнит эффектный трюк на закрытии Олимпиады

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Как передает newkhakasiya.online, кроме живого выступления актера, зрители смогут увидеть подготовленный заранее видеоролик. В этом видео Круз летит на самолете из Франции в США с олимпийским знаменем, символизируя передачу эстафеты следующей Олимпиаде, которая пройдет через четыре года в Америке.
На заключительных кадрах Круз, прыгая с парашютом, приземляется у знаменитой надписи «Голливуд». Съемки этого ролика прошли еще весной текущего года.