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Туроператоры предложили способы снижения стоимости путешествий по России

Туроператоры предложили способы снижения стоимости путешествий по России

6 августа 2024, 06:25
Значительной частью стоимости туристического путешествия по России являются затраты на авиабилеты.

Представители туристического бизнеса России считают, что высокие цены на путешествия внутри страны можно снизить благодаря государственным субсидиям на межрегиональные и дальнемагистральные авиаперелеты. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров Артура Мурадяна, государство сейчас не участвует в процессе ценообразования, хотя это социально значимая проблема.

Мурадян заявил, что помимо сезонных колебаний цен на перелеты, есть еще и ежегодное подорожание. Оно связано не только с повышением стоимости авиазапчастей и дефицитом самолетов, но и с возросшей популярностью внутреннего туризма.

Эксперт полагает, что исправить положение могут только субсидии от государства хотя бы для авиакомпаний с государственным участием — для «Победы», «Аэрофлота» и «России». В идеале было бы создание пула перевозчиков.

Артур Мурадян утверждает, что если благодаря господдержке хотя бы один авиаперевозчик снизит стоимость билетов, остальные будут вынуждены отреагировать соответствующим образом.

Туроператоры также предложили предусмотреть продажу билетов по льготным тарифам малообеспеченным людям. Хорошим выходом стало бы и введение «туристического кэшбека» для авиабилетов по определенным маршрутам.

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#Юрий Фомиченко#Транспорт#Туризм#Путешествия#Авиакомпания#КЦ
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