В комедии «Пока не родила» сыграла мошенницу актриса из Новосибирска

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Сериал называется «Пока не родила». В комедии будет 16 серий. Роль у сибирячки не такая большая. Она играет плохую соцработницу и мошенницу.
Сам сюжет сериала построен на разборках двух семей, которые очень отличаются по социальному статусу. Встречаются они благодаря одной авантюре, которую устраивает главная героиня.
Анна Башенкова отмечает, что в комедии снялись хорошие артисты, команда. Сейчас девушка в Новосибирске не живет, но часто сюда приезжает. Из любимых мест в столице Сибири она отмечает Оперный театр, море и Академгородок.