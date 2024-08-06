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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Актриса снялась в сериале

В комедии «Пока не родила» сыграла мошенницу актриса из Новосибирска

6 августа 2024, 11:28
Фото: ТНТ
Актриса снялась в сериале
Через неделю на телеэкранах появится новосибирская актриса Анна Башенкова, сообщил канал ТНТ.

Сериал называется «Пока не родила». В комедии будет 16 серий. Роль у сибирячки не такая большая. Она играет плохую соцработницу и мошенницу.

Сам сюжет сериала построен на разборках двух семей, которые очень отличаются по социальному статусу. Встречаются они благодаря одной авантюре, которую устраивает главная героиня.

Анна Башенкова отмечает, что в комедии снялись хорошие артисты, команда. Сейчас девушка в Новосибирске не живет, но часто сюда приезжает. Из любимых мест в столице Сибири она отмечает Оперный театр, море и Академгородок.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Кино#Сериал#Актриса
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