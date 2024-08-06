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Published Сегодня, 03:55

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Updated Сегодня, 03:56

В сентябре мэрия объявит конкурс на проектирование линии новосибирского метро

В сентябре мэрия объявит конкурс на проектирование линии новосибирского метро

6 августа 2024, 03:55
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Финансирование уже выделено, такое заявление сделал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе интервью, рассказали в пресс-службе метрополитена.

Технические задания уже составлены, можно приступать к проектированию, уточнил мэр.

Следующим шагом станет модернизация парка метрополитена. Из регионального бюджета на это выделили 2,2 млрд рублей. Этого хватит на шесть составов по пять вагонов. По оценкам мэра Новосибирска, закупочные процедуры могут начать уже в августе.

«Изготовление электропоезда занимает от одного года до полутора», — сказал Максим Кудрявцев.

Согласно информации официального сайта Международной ассоциации «Метро», сегодня линии Новосибирского метрополитена обслуживают 25 составов (всего 100 вагонов).

Ранее мэрия разорвала контракт с подрядчиком строительства станции метро «Спортивная». Однако компания «Спецтрансстрой» не согласна с решением и намерена обжаловать его в суде.

2,2 млрд выделят на покупку новых составов Новосибирскому метрополитену
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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Метро
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