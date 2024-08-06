В сентябре мэрия объявит конкурс на проектирование линии новосибирского метро

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Технические задания уже составлены, можно приступать к проектированию, уточнил мэр.
Следующим шагом станет модернизация парка метрополитена. Из регионального бюджета на это выделили 2,2 млрд рублей. Этого хватит на шесть составов по пять вагонов. По оценкам мэра Новосибирска, закупочные процедуры могут начать уже в августе.
«Изготовление электропоезда занимает от одного года до полутора», — сказал Максим Кудрявцев.
Согласно информации официального сайта Международной ассоциации «Метро», сегодня линии Новосибирского метрополитена обслуживают 25 составов (всего 100 вагонов).