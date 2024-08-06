В сентябре мэрия объявит конкурс на проектирование линии новосибирского метро

Следующим шагом станет модернизация парка метрополитена. Из регионального бюджета на это выделили 2,2 млрд рублей. Этого хватит на шесть составов по пять вагонов. По оценкам мэра Новосибирска, закупочные процедуры могут начать уже в августе.