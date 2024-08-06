Вероятного убийцу матери двоих детей заключили под стражу в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
В Бердске убили мать двоих детей. Женщине было всего 23 года. Все случилось 4 августа в одной из квартир.
Сибирячку убили и подожгли квартиру, предварительно отправив детей на улицу. В этом злодеянии обвинили партнера женщины. Ему 29 лет. Соседи говорили, что возлюбленные неоднократно ругались.
Подозреваемый был задержан. Его обвинили в убийстве. Сейчас его арестовали до 3 октября, пока идут разбирательства по уголовному делу. Это решение еще можно обжаловать.