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Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

Женщину убили

Вероятного убийцу матери двоих детей заключили под стражу в Новосибирске

6 августа 2024, 05:49
Фото: Изображение Midjourney
Женщину убили
В Новосибирске возможный убийца женщины заключен под стражу, сообщили в судебном департаменте.

В Бердске убили мать двоих детей. Женщине было всего 23 года. Все случилось 4 августа в одной из квартир.

Сибирячку убили и подожгли квартиру, предварительно отправив детей на улицу. В этом злодеянии обвинили партнера женщины. Ему 29 лет. Соседи говорили, что возлюбленные неоднократно ругались.

Подозреваемый был задержан. Его обвинили в убийстве. Сейчас его арестовали до 3 октября, пока идут разбирательства по уголовному делу. Это решение еще можно обжаловать.

Молодую мать двоих детей жестоко убили под Новосибирском
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#Эмилия Губарева#Общество#Криминал#Новосибирск#Дети#Убийство#18+
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