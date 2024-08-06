atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Эльгюн Амиров

В желании сбежать заподозрили мажора, сбившего двух подростков под Новосибирском

6 августа 2024, 08:24
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Эльгюн Амиров
Суд освободил из-под стражи обвиняемого в крупном ДТП в Тогучине Эльгюна Амирова, решение стало шоком для общественности. Теперь он может скрыться, считают горожане.

Подозрения укрепились, когда обвиняемого заметили в магазинах, где он, по словам жителей, покупал чемоданы.

«Идет следствие, ему вряд ли можно покидать город. Хотя, мы уже ничему не удивимся», ― приводит слова местных Infopro54.

Накануне резонансного ДТП с подростками Амиров стал полноправным гражданином РФ, несмотря на наличие судимости.

Глава Тогучинского района Сергей Пыхтин пообещал взять ситуацию на личный контроль.

Мигранта-«авторитета» отпустили домой после ДТП с детьми в Новосибирской области
Узнать подробнее

Авария произошла 21 июля, когда водитель за рулем «Лексуса» сбил мопед. Двое подростков 15-ти лет получили тяжелые травмы. После этого водитель попытался замести следы, в какой-то момент в протоколе вовсе фигурировала некая девушка. Позже Амирова задержали, на заседании по избрании меры пресечения следователь ходатайствовал о заключении под стражу, но судья решил, что оснований для этого нет. Амирова отпустили. Решение вызвало негодование у тогучинцев.

Читайте также:
Молодую мать двоих детей жестоко убили под НовосибирскомПятеро мужчин утонули в водоемах Новосибирской области за неделю3-летнюю девочку сбил школьник и сбежал на электросамокате в Новосибирске
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#ДТП
Подпишитесь
Рождаемость упала в Новосибирской области — как не допустить демографического кризиса
Сегодня, 05:12
Два взрыва высшего балла произошли на Солнце — что будет с метеозависимыми людьми
Сегодня, 07:00
Из-за долгов новосибирец призывал к терроризму от имени друга
Сегодня, 06:47
Женщины напали на полицейских во время драки с цыганами в Новосибирске
Сегодня, 03:35
1,3 млн рублей украли сотрудники кредитного кооператива в Новосибирской области
Сегодня, 03:32
Прохожие «надавали» мужчине в Новосибирске, который избил ребенка за своего сына
Вчера, 11:45