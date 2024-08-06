В желании сбежать заподозрили мажора, сбившего двух подростков под Новосибирском

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
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Updated Сегодня, 08:37
Подозрения укрепились, когда обвиняемого заметили в магазинах, где он, по словам жителей, покупал чемоданы.
«Идет следствие, ему вряд ли можно покидать город. Хотя, мы уже ничему не удивимся», ― приводит слова местных Infopro54.
Накануне резонансного ДТП с подростками Амиров стал полноправным гражданином РФ, несмотря на наличие судимости.
Глава Тогучинского района Сергей Пыхтин пообещал взять ситуацию на личный контроль.
Авария произошла 21 июля, когда водитель за рулем «Лексуса» сбил мопед. Двое подростков 15-ти лет получили тяжелые травмы. После этого водитель попытался замести следы, в какой-то момент в протоколе вовсе фигурировала некая девушка. Позже Амирова задержали, на заседании по избрании меры пресечения следователь ходатайствовал о заключении под стражу, но судья решил, что оснований для этого нет. Амирова отпустили. Решение вызвало негодование у тогучинцев.