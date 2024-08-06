В желании сбежать заподозрили мажора, сбившего двух подростков под Новосибирском

Авария произошла 21 июля, когда водитель за рулем «Лексуса» сбил мопед. Двое подростков 15-ти лет получили тяжелые травмы. После этого водитель попытался замести следы, в какой-то момент в протоколе вовсе фигурировала некая девушка. Позже Амирова задержали, на заседании по избрании меры пресечения следователь ходатайствовал о заключении под стражу, но судья решил, что оснований для этого нет. Амирова отпустили. Решение вызвало негодование у тогучинцев.