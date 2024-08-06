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Published Сегодня, 08:07

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Updated Сегодня, 08:09

Строительная готовность школ варьируется от 14 до 22%

Замену концессионеру для строительства школ ищут в Новосибирске

6 августа 2024, 08:07
Фото: minobr.nso.ru
Строительная готовность школ варьируется от 14 до 22%
Глава компании, которая должна была построить шесть школ в рамках ГЧП, находится под арестом по подозрению в крупном мошенничестве, сообщают в региональном СУ СК России.

В правительстве Новосибирской области обсуждают варианты замены концессионера в рамках договора государственно-частного партнерства о возведении в Новосибирске шести школ.

«Работа большая и тяжелая. Пока больше ничего прокомментировать не могу», — заявил глава регионального Минстроя Алексей Колмаков журналистам во вторник, 6 августа.

По словам Колмакова, сейчас идет процесс оценки состояния строительных конструкций, чтобы понимать, какой объем работ еще предстоит.

Сейчас на всех шести стройплощадках действует режим повышенной готовности, предполагается организовать охрану недостроенных объектов.

Концессионный договор был подписан в 2021 между региональным Минобром и и ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“ (сейчас ООО „Школа на Николая Сотникова“). Образовательные учреждения должны были быть сданы в феврале 2023. Сейчас максимальная готовность построек не превышает 22%.

Директор ООО «Школа на Николая Сотникова» Отто Сопроненко арестован, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее мы рассказывали о том, что срок строительства по концессии четвертого моста через Обь продлен до декабря 2025 года. Согласно первоначальным планам, переправу должны были сдать в 2022 году. Депутаты регионального Заксобрания, в свою очередь, и новый срок завершения строительства считают нереальным. Предлагается расторгнуть соглашение с группой ВИС и достраивать мост за счет областного бюджета.

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#Новосибирск#Строительство#Концессия#6 школ#Замена
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