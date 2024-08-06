Замену концессионеру для строительства школ ищут в Новосибирске

Ранее мы рассказывали о том, что срок строительства по концессии четвертого моста через Обь продлен до декабря 2025 года. Согласно первоначальным планам, переправу должны были сдать в 2022 году. Депутаты регионального Заксобрания, в свою очередь, и новый срок завершения строительства считают нереальным. Предлагается расторгнуть соглашение с группой ВИС и достраивать мост за счет областного бюджета.