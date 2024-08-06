Женщины напали на полицейских во время драки с цыганами в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
Все случилось на Первомайке. Там произошла массовая драка с участием цыган. В конфликте были замешаны десятки человек. Их приехала разнимать полиция.
Как оказалось, женщины оказывали правоохранителям сопротивление. Они ударили сотрудников ППС и распылили им в глаза перцовый баллончик. Все это засняли на камеру и видео распространилось в соцсетях. Агрессивных сибирячек задержали.
Правоохранители после инцидента начали проверку. Этой ситуацией даже заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин, который потребовал отчет по факту расследования.