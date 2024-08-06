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Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 03:37

Updated Сегодня, 03:37

Драка случилась в Новосибирске

Женщины напали на полицейских во время драки с цыганами в Новосибирске

6 августа 2024, 03:35
Фото: 1MI
Драка случилась в Новосибирске

Бастрыкин проверит нападение женщин на полицейских в Новосибирске

Женщину набросились на полицейских во время драки в Новосибирске, сообщили в полиции.

Все случилось на Первомайке. Там произошла массовая драка с участием цыган. В конфликте были замешаны десятки человек. Их приехала разнимать полиция.

Как оказалось, женщины оказывали правоохранителям сопротивление. Они ударили сотрудников ППС и распылили им в глаза перцовый баллончик. Все это засняли на камеру и видео распространилось в соцсетях. Агрессивных сибирячек задержали.

Правоохранители после инцидента начали проверку. Этой ситуацией даже заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин, который потребовал отчет по факту расследования.

В массовой драке заметили цыган, грубых женщин и пьяных жителей Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Общество#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Драка
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