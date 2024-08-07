20-летний долгострой на Урицкого в Новосибирске должен быть снесен

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе решение Арбитражного суда Новосибирской области, согласно которому, скандальный долгострой на Урицкого, 19 должен быть либо приведен к первоначальному проекту, либо снесен.
Соответствующий иск подавал житель соседнего дома Александр Саластей, в балкон которого, в прямом смысле, уперлась новостройка.
Ранее Александр в интервью Atas.Info говорил, что привести 13-этажный корпус к 10-этажному зданию, которое было предусмотрено проектно-сметной документаций в границах меньше, чем существующее, физически невозможно. Так что снос — единственная возможность. Впрочем, застройщик еще может обратиться с жалобой в Верховный суд.
Чудовищную историю, как в центре города, вопреки всем нормативам, появилась уродливая высотка, как мэрия, вопреки интересам местных жителей, встала на сторону застройщика и почему спустя 20 лет здание до сих пор так и не достроено, можно прочитать, кликнув по баннеру ниже этого текста.