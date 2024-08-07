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Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

20-летний долгострой на Урицкого в Новосибирске должен быть снесен

20-летний долгострой на Урицкого в Новосибирске должен быть снесен

7 августа 2024, 12:53
Фото: 2GIS
Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы застройщика, который пытался оспорить решение о сносе.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе решение Арбитражного суда Новосибирской области, согласно которому, скандальный долгострой на Урицкого, 19 должен быть либо приведен к первоначальному проекту, либо снесен.

Соответствующий иск подавал житель соседнего дома Александр Саластей, в балкон которого, в прямом смысле, уперлась новостройка.

Ранее Александр в интервью Atas.Info говорил, что привести 13-этажный корпус к 10-этажному зданию, которое было предусмотрено проектно-сметной документаций в границах меньше, чем существующее, физически невозможно. Так что снос — единственная возможность. Впрочем, застройщик еще может обратиться с жалобой в Верховный суд.

Чудовищную историю, как в центре города, вопреки всем нормативам, появилась уродливая высотка, как мэрия, вопреки интересам местных жителей, встала на сторону застройщика и почему спустя 20 лет здание до сих пор так и не достроено, можно прочитать, кликнув по баннеру ниже этого текста.

Суд в Новосибирске потребовал снести скандальный недострой на Урицкого, 19
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#Новосибирск#Суд#Долгострой#Снос#Нарушения
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