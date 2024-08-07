20-летний долгострой на Урицкого в Новосибирске должен быть снесен

Чудовищную историю, как в центре города, вопреки всем нормативам, появилась уродливая высотка, как мэрия, вопреки интересам местных жителей, встала на сторону застройщика и почему спустя 20 лет здание до сих пор так и не достроено, можно прочитать, кликнув по баннеру ниже этого текста.