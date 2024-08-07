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Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Самой популярной ягодой у жителей Новосибирска стала черешня

8 тонн ягод купили новосибирцы этим летом — топ самых популярных

7 августа 2024, 08:02
Фото: 1MI
Самой популярной ягодой у жителей Новосибирска стала черешня
О вкусовых предпочтениях жителей Новосибирска Atas.info рассказали в пресс-службе сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер».

Из заказанных с доставкой 8 тонн ягод самой популярной оказалась черешня, затем идет виноград и клубника. Из фруктов новосибирцы предпочитают экзотическую маракуйю и более привычную сливу.

Аналитики сервиса отметили, что заказывать ягоды стали чаще — на 26% больше, чем год назад. Черешня вовсе была в каждом втором заказе с ягодами. За год ее стали выбирать в 1,4 раза больше.

Виноград — тоже лидер спроса. Его заказывали на 41% больше, чем год назад. Клубника оказалась на третьем месте (рост 29%), на третьем — голубика (26%).

Фрукты новосибирцы также стали заказывать чаще (на 17%). Особым спросом пользуется маракуйя (рост спроса на 71%) и слива (26%). Половину заказанных фруктов составили традиционные для российской покупательской корзины бананы, яблоки, лимоны.

Рассказами о ягодных местах делятся жители Новосибирской области
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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Фрукты
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