8 тонн ягод купили новосибирцы этим летом — топ самых популярных

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Из заказанных с доставкой 8 тонн ягод самой популярной оказалась черешня, затем идет виноград и клубника. Из фруктов новосибирцы предпочитают экзотическую маракуйю и более привычную сливу.
Аналитики сервиса отметили, что заказывать ягоды стали чаще — на 26% больше, чем год назад. Черешня вовсе была в каждом втором заказе с ягодами. За год ее стали выбирать в 1,4 раза больше.
Виноград — тоже лидер спроса. Его заказывали на 41% больше, чем год назад. Клубника оказалась на третьем месте (рост 29%), на третьем — голубика (26%).
Фрукты новосибирцы также стали заказывать чаще (на 17%). Особым спросом пользуется маракуйя (рост спроса на 71%) и слива (26%). Половину заказанных фруктов составили традиционные для российской покупательской корзины бананы, яблоки, лимоны.